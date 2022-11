Ferrero assume: basta la terza media!

Ferrero assume: sono aperte le candidature per lavorare negli stabilimenti dell’azienda.

Non bisogna avere alcun titolo oltre alla scuola dell’obbligo, l’importante è essere ambiziosi ed entusiasti. Sono queste le uniche richieste per lavorare in Ferrero.

La grande azienda italiana che tutti conosciamo sin dalla prima infanzia, ha deciso di incrementare il proprio organico in vista dell’enorme carico lavorativo previsto per il periodo natalizio.

In particolare, nello stabilimento piemontese si ricercano delle figure che si occupino di mansioni operative.

Si richiedono dei requisiti davvero minimi, e per candidarsi basta seguire la semplice procedura online.

Vediamo la storia di questa grande e solida azienda italiana famosa per i suoi prodotti in tutto il mondo e poi ci soffermeremo sui modi per inoltrare la propria candidatura in Ferrero.

Assunzioni in Ferrero: la grande multinazionale Italiana

La Ferrero è stata fondata nel 1946 ad Alba, dai fratelli Giovanni e Pietro Ferrero e dalla moglie di Giovanni, Piera Cillario.

In breve tempo, la fabbrica del Cuneese ottiene un grande successo in Italia, e valutate le potenzialità dell’azienda, Michele Ferrero opta per la produzione e la distribuzione dei propri prodotti anche all’estero.

I primi stabilimenti della Ferrero all’estero furono quelli di Francia e Germania, che iniziarono le loro attività nel 1956.

Successivamente seguirà una grande espansione in tutta Europa.

Oggi, gli stabilimenti Ferrero si trovano in tutto il mondo e sono diventati ben 31, e oltre a essere presenti in Europa, gli stabilimenti produttivi dell’azienda si trovano anche in tutti e 5 continenti. Inoltre, Michele Ferrero ha anche dato il via ad un progetto aziendale agricolo, con 6 aziende agricole che si trovano in India, Sud Africa e Camerun.

Ferrero assume in Piemonte

La Ferrero assume lavoratori che andranno a ricoprire la mansione di operai. Gli operai che saranno assunti in Ferrero lavoreranno su tre turni settimanali e durante il fine settimana.

Per partecipare alla selezione occorre avere semplicemente la terza media.

Secondo l’annuncio, l’offerta di lavoro è diretta a persone con doti di precisione e collaborative, che amano i valori dell’impresa Piemontese e saranno entusiasti nel ricoprire il ruolo che sarà loro affidato in azienda.

Come fare per inoltrare la candidatura

Se si è interessati a questa proposta di lavoro non resta che candidarsi all’annuncio di lavoro.

Una volta arrivati nella pagina con l’avviso di lavoro, bisogna selezionare il link con su scritto “Apply now“. In seguito, si verrà reindirizzati su una pagina con un form predisposto per inoltrare la candidatura.

Se quindi anche voi sognate di lavorare nella grande e prestigiosa azienda, non lasciatevi scappare l’occasione e candidatevi subito. Magari lavorare in Ferrero potrebbe essere l’occasione della vostra vita.