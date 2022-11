Antibiotici e medicine: l’errore da non fare mai, si rischia la salute

Con l’avvicinarsi della stagione delle influenze, sempre più persone scelgono di assumere medicinali anche senza aver prima consultato il medico, purtroppo però ogniqualvolta si decide di agire in questo modo si mette a repentaglio la propria salute anche senza saperlo.

Antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici e più in generale tutti i tipi di medicinali hanno scopi e composizioni ben precise, alcune delle quali possono entrare in conflitto se assunte a distanza ravvicinata, proprio per questo quindi è sempre bene sottoporsi ad una visita medica, così da avere una prescrizione accurata per il proprio caso.

Avere uno stato di salute ottimale, oltre ad essere auspicabile, spesso diventa un obbligo soprattutto per tutte quelle persone che, lavorando con condizioni contrattuali non regolari, rischiano di perdere il proprio posto di lavoro anche se si manca solo un giorno per questioni di salute. Anche a causa di ciò si registra un uso sempre più massiccio di antibiotici.

Il problema legato a questo tipo di medicinale è che, se assunto senza che ci si sia sottoposti a visita medica, possono essere non solo inutili, ma addirittura pericolosi, soprattutto se l’origine della malattia è virale o se si assumono antibiotici insieme ad altri medicinali che potrebbero ridurne l’effetto benefico.

L’utilizzo improprio degli antibiotici può anche causare un effetto molto pericoloso che consiste nel rendere i batteri sempre più resistenti ed aggressivi tanto che, secondo i dati, ogni anno circa 33mila persone muoiono a causa di infezioni derivate soprattutto da batteri antibiotico-resistenti.

Cosa si rischia se si prende l’antibiotico e cosa è meglio fare

Per sensibilizzare le persone dall’uso insistente ed improprio degli antibiotici è stata stabilita la Giornata Europea per l’uso consapevole di antibiotici, che si celebra il 18 Novembre, all’interno della Settimana Mondiale della Consapevolezza Antimicrobica. Il Ministero della Salute ha anche trasmesso un evento sul tema in streaming sul proprio canale YouTube.

L’evento ha lo scopo di istruire le persone riguardo l’uso corretto dei medicinali, spiegando le conseguenze dell’adattamento naturale dei batteri che, mutando, diventano resistenti alle molecole che avrebbero dovuto ucciderli o, per lo meno, arrestarne la crescita, causando danni enormi all’intera umanità.

Per evitare queste situazioni è bene farsi visitare dal proprio medico curante, assicurando così la prescrizione di una cura corretta per la propria situazione, aiutando l’organismo ed il sistema immunitario anche grazie ad un’alimentazione sana, piena di vitamine e nutrienti, e grazie al movimento, capace di rafforzare tutto l’organismo ed evitare ulteriori contagi.