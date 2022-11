Facebook alza l’asticella sulla privacy, tutte le novità di dicembre

Al fine di tutelare meglio la privacy, il social blu elimina le informazioni riguardo ai dati troppo sensibili. Ecco tutte le novità previste a partire dal prossimo mese di dicembre.

Stando ai dati del report annuale relativo all’utilizzo dei social network, il social blu, si piazza in terza posizione con quasi tre miliardi di utenti attivi, alle spalle di WhatsApp ed Instagram. Pertanto, la Famiglia Meta, sempre molto attenta alla tutela dei propri utenti, alza l’asticella in tema privacy. Tra l’altro, di questi tempi diventata un grosso problema per tutti i social.

Come abbiamo anticipato, in tema privacy, la famiglia Meta è sempre molto attenta, pertanto, a partire dal primo di dicembre, Facebook provvederà ad eliminare alcuni campi di informazione dai profili dei propri utenti. Considerate informazioni particolarmente sensibili.

Nello specifico, il social blu rimuoverà dai profili dei suoi iscritti, quattro campi di informazione, che erano incluse sin dal lancio della piattaforma nel febbraio del 2004.

Stiamo parlando dei campi relativi alle opinioni religiose, le opinioni politiche, gli orientamenti sessuali e l’indirizzo privato. La diffusione di queste informazioni, di recente, ha creato non poche preoccupazioni alla famiglia Meta. Ora in cerca di una soluzione per tutelare la privacy dei propri utenti.

Facebook alza l’asticella sulla privacy, i cambiamenti in arrivo

Dunque, a partire dal prossimo primo di dicembre spariranno dai profili i quattro campi che riportano le informazioni riguardo le opinioni politiche, gli orientamenti sessuali, gli orientamenti religiosi e l’indirizzo privato.

Tuttavia, al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale in merito, da parte del social blu. Se non una dichiarazione rilasciata dal portavoce di Facebook: “Nell’ambito dei nostri sforzi per rendere Facebook più facile da navigare e utilizzare, stiamo rimuovendo una manciata di campi del profilo: Interessato a, Opinioni religiose, Opinioni politiche e Indirizzo. Stiamo inviando notifiche alle persone che hanno compilato questi campi, informandoli che verranno rimossi” – conclude rassicurando tutti gli utenti del social network: “Questa modifica non influisce sulla capacità di nessuno di condividere informazioni su sé stessi altrove o su Facebook”. Resteranno, invece, visibili sui profili tutte le altre informazioni, a patto che non siano state etichettate come “solo io”.

Insomma, il social network della famiglia Meta alza l’asticella sulla privacy dei propri utenti e semplifica ulteriormente la piattaforma. In più, rendendola molto simile alle piattaforme concorrenti come, ad esempio, TikTok o Twitter. Dove le voci che riguardano la biografia sono ridotte all’osso, dunque, non contengono nessun dettaglio specifico.