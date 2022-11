Nuova truffa ai danni dei cittadini, con un SMS sono spariti più di 8mila euro

Sono 10 le vittime che hanno denunciato furti derivati dalle truffe bancarie, le quali hanno perso oltre 8mila euro. La strategia attuata dagli hacker è sempre la stessa eppure sempre più persone cascano vittime dello smishing, una pratica che sfrutta la fiducia delle persone per derubarle.

I tentativi di truffa sembrano essere particolarmente intensi nella provincia di Ancora, dove la Polizia sta lavorando duramente per cercare di identificare i colpevoli di questi furti che hanno ingannato i cittadini fingendosi addetti di un noto istituto di credito, al fine di recuperare le credenziali di accesso all’Home Banking dei malcapitati.

Lo smishing è un tipo di truffa, purtroppo molto comune in Italia, che utilizza gli smartphone personali per raccogliere con l’inganno informazioni importanti, comprendendo i dati personali (ed eventuali copie di documenti di identità, patente o codice fiscale) e numeri di carta di credito o addirittura credenziali per l’home banking, come in questo caso.

Lo smishing è definito così in quanto viene effettuato tramite SMS e quasi sempre da numeri considerati affidabili, come quelli di istituti di credito, poste, pubbliche amministrazioni ma anche contatti più familiari come amici e parenti. Gli hacker mandano messaggi esca in massa, nella speranza che qualche malcapitato caschi nella trappola.

Questa pratica è molto in uso oggigiorno in quanto molte vere comunicazioni vengono effettuate tramite SMS o tramite mail, quindi i truffatori sperano che la vittima, magari distrattamente, si lasci convincere da una comunicazione che può coinvolgere i suoi interessi, come un’anomalia al conto corrente o un pacco da recapitare bloccato in dogana.

Cosa è successo in provincia di Ancona

Le denunce arrivate alla Polizia sono tutte piuttosto similari, in quanto raccontano di circa due SMS inviati dai truffatori, i quali si spacciavano per l’istituto bancario ed avvertivano i clienti di un tentativo di accesso non autorizzato al conto corrente, invitando i malcapitati a cambiare la propria password.

I messaggi in questione contenevano tutti un link che portava ad una pagina simile a quella ufficiale, in cui però i dati inseriti dalle vittime arrivavano direttamente agli hacker, i quali hanno potuto liberamente procedere con la creazione di bonifici su conti esteri.

La Polizia ha anche invitato i cittadini a: “prestare massima attenzione a tutte quelle situazioni sintomatiche di truffe quali quelle descritte e a non fornire mai e in nessun modo le credenziali del proprio home-banking ad alcuno. Gli istituti di credito non chiedono mai ai propri clienti di inserirle on-line al fine di cambiare password”.