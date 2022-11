Moneta 50 lire vulcano piccola: se ne hai una sei stato baciato dalla fortuna!

Tra le monete della vecchia Lira ci sono esemplari che possono valere davvero molti soldi. Trovare una di queste monete rare in un cassetto significherebbe essere baciati dalla fortuna.

Molte monete del vecchio conio sono piuttosto ricercate dai collezionisti e gli appassionati di numismatica. Per cui, alcuni esemplari raggiungono quotazioni numismatiche davvero interessanti. Insomma, dovessi trovare una monetina della cara vecchia lira in un cassetto, occhio perché potresti aver trovato un piccolo tesoro. Proprio come le 50 lire con la raffigurazione del Dio Vulcano, meglio conosciute come 50 lire Vulcano. Ecco qual è la sua valutazione numismatica.

Prima di scoprire il valore attuale della 50 Lire Vulcano, è necessario sapere che non tutti gli esemplari riescono a raggiungere la stessa quotazione numismatica. Infatti, il valore di una moneta dipende da due principali fattori.

Innanzitutto, le monete assumono maggior valore quando si tratta di esemplari rari. Dunque, se sono state coniate in numero limitati di pezzi (bassa tiratura) oppure se presentano errori di conio. Una moneta rara, avrà una domanda superiore all’offerta di mercato, pertanto può raggiungere quotazioni da capogiro. Tuttavia, la rarità non sempre basta a rendere una moneta di valore. Ad influenzare la valutazione numismatica c’è un altro importante fattore, ovvero, lo stato di conservazione. Normalmente, i collezionisti e gli appassionati di numismatica apprezzano particolarmente le monete in perfette condizioni, che in gergo viene detto Fior di Conio.

Alla luce di tutto questo, trovare una moneta rara in condizioni Fior di Conio può farti guadagnare davvero un bel gruzzoletto. Ma andiamo al sodo e scopriamo quanto vale una moneta da 50 lire Vulcano.

Monete rare: quanto vale una 50 Lire Vulcano

Negli anni sono stati coniati diversi esemplari di monete da 50 Lire. Quelle sulle quali ci concentreremo oggi sono le 50 Lire Vulcano piccole, ovvero, quelle dal diametro da un centimetro e mezzo. Queste micro monete furono realizzate solo per 5 anni, tra il 1990 ed il 1995, e non furono molto apprezzate dai cittadini proprio a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte e poco pratiche. Tuttavia, attualmente sono molto ricercate dai collezionisti e gli appassionati di monete che, in presenza di un esemplare in perfette condizioni, sono pronti a sborsare davvero delle belle cifre.

La mini 50 Lire Vulcano è facilmente riconoscibile, non solo per le piccole dimensioni. La moneta raffigura al dritto una testa di donna che guarda verso sinistra, cinta dalla scritta “REPVUBBLICA ITALIANA” e le firme degli autori. Al rovescio, invece, è raffigurato il Dio Vulcano che batte l’incudine. Da qui il nome 50 lire Vulcano.

Attualmente, questa mini moneta con un errore conio è piuttosto ricercata dai collezionisti, per cui, può raggiungere cifre letteralmente da capogiro. La piccola 50 Lire Vulcano con errore di conio può arrivare a valere quasi 40 mila euro.