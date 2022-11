Stop ai prelievi di denaro contante, ecco da quando non si potrà più

I prelievi presso gli sportelli ATM sono sempre più rari e, pare, che presto spariranno del tutto. Vediamo da quando non si potrà più prelevare denaro contante.

I pagamenti elettronici sono sempre più diffusi, non solo per gli acquisti online, ma anche per piccoli acquisti di beni e servizi nei negozi fisici. Del resto, i sistemi di pagamento elettronici sono semplici, veloci e soprattutto sicure. Infatti, i pagamenti con moneta elettronica contrastano con maggiore efficacia possibili frodi o truffe. Infatti, il prelievo del denaro contante presso gli sportelli automatici sta diventando sempre più rara, per cui, si fa sempre più concreta l’ipotesi che le operazioni di prelievo di cash possa definitivamente sparire.

Anche i dati al riguardo sono piuttosto chiari. Nel nostro paese, più del 50% si ritiene pronto e favorevole ad una totale digitalizzazione dei pagamenti, riconoscendo i numerosi vantaggi offerti dal sistema di pagamento elettronico.

Con l’e – payment, non solo non è necessario avere a disposizione denaro in contante per qualsiasi spesa, ma garantisce tanti altri vantaggi.

Stop ai prelievi in contante, ecco da quando

Come abbiamo anticipato, ricorrere ai pagamenti elettronici offre una serie di vantaggi. Innanzitutto, l’e – payment garantisce operazioni sicure, mettendoci al riparo da spiacevoli frodi o truffe. In più, grazie alle nuove tecnologie, e nello specifico alle apposite App, possono essere effettuate tante operazioni, come ad esempio i bonifici, comodamente da casa, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello automatico o alla cassa del proprio istituto di credito. Anche monitorare le spese effettuate e controllare il proprio conto corrente è un’operazione semplice e veloce, che può essere fatta direttamente dal proprio Personal Computer, Tablet o Smartphone. Pertanto, si fa sempre più concreta l’ipotesi della totale sparizione dell’operazione di prelievo presso gli sportelli automatici. Ma quando calerà il sipario sull’uso del denaro contante?

Al moneto, non c’è una data precisa sulla sparizione del denaro in contante dalla circolazione. Tuttavia, si stima che nel giro di una decina di anni tutto sia destinato a cambiare e il denaro in contante sparirà del tutto. A sostegno della tesi, anche la recente legge che impone ai commercianti di accettare pagamenti con POS anche per importi minimi.

Ad ogni modo, in attesa di ulteriori sviluppi, specifichiamo che al momento nel nostro paese ci sono ancora molti posti in cui non è consentito il pagamento elettronico. Come ad esempio, i mezzi di trasporto, le autostrade e molti pagamenti negli enti pubblici.