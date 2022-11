Ruote invernali, se si circola senza si rischiano pesanti sanzioni

Il freddo è ormai arrivato ed in tantissime città vige già l’obbligo di circolare sulle strade con le gomme apposite per la stagione o, alternativamente, con le catene da neve. I regolamenti cambiano spesso anche di città in città, quindi è bene essere sempre informati.

Questi dispositivi sono obbligatori in alcune zone d’Italia in quanto, con le basse temperature, si può rischiare di perdere il controllo dell’auto a causa delle condizioni atmosferiche, come ghiaccio, fango o neve. Farsi trovare impreparati può arrivare a costare molto caro, anche perché oltre alle contravvenzioni si rischiano addirittura i punti sulla patente.

Anche se quest’anno il caldo ha accompagnato l’Italia fino a Novembre inoltrato, ormai si può finalmente avvertire il freddo invernale che ha portato con sé piogge, ghiaccio e, in alcuni rari casi, anche neve. Con questi disagi risulta molto semplice sbandare o avere difficoltà alla guida quindi è essenziale conoscere come comportarsi.

Dato che ogni zona ha la sua regolamentazione, non è sempre facile capire cosa fare, per questo ci si deve affidare alle comunicazioni presenti nel sito di Autostrade per l’Italia o consultare direttamente i siti delle regioni, delle province o dei comuni in cui si ha intenzione di viaggiare così da conoscere le date e gli orari ufficiali.

Da quest’anno è inoltre cambiata la normativa, dato che oltre alle catene, alle ruote invernali ed alle ruote conosciute come “4 Stagioni”, si potranno usare le calze da neve, un’alternativa piuttosto economica e facile da montare che non consente all’auto di andare a velocità che superino i 50 chilometri orari.

A quanto ammonta la multa

Come si è visto sono diverse le opzioni che si possono scegliere per adeguarsi alla legge, quindi una volta entrati a conoscenza dei tratti di strada che richiedono la presenza dei dispositivi richiesti, si può optare per una o più di queste opzioni, così da evitare multe che, tra l’altro, subiranno dei rincari sostanziosi a partire da Gennaio 2023.

Dispositivi tra cui scegliere:

Pneumatici da neve

Pneumatici 4 Stagioni

Catene da neve

Calze da neve che, nello specifico, devono seguire lo standard europeo di sicurezza UNI En 16662-1:2020

Nel caso in cui in un controllo il conducente risulti sprovvisto dei dispositivi richiesti, nel periodo che va dal 15 Novembre 2022 al 15 Aprile 2023, può incorrere in multe che vanno dai 39 euro ai 159 euro all’interno dei centri abitati, per salire dagli 80 ai 318 euro nelle strade statali e regionali. In caso di recidiva si possono anche perdere ben 3 punti della patente.