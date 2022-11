Bonus cinema, ci siamo quasi: i dettagli dell’aiuto più atteso dagli amanti della sala buia

Arriva bonus cinema, l’agevolazione che permette a chi decide di andare a guardare un film nelle sale cinematografiche di ottenere uno sconto sul costo del biglietto.

Deciso dal precedente ministro della cultura Franceschini e confermato dal nuovo ministro Sangiuliano, il bonus cinema sarà molto semplice da ottenere, e soprattutto potranno beneficiarne tutti.

Il contributo permetterà di pagare il biglietto del cinema solo una manciata di euro, e funzionerà tramite smartphone. In questo articolo descriveremo le modalità attraverso cui sarà possibile usufruire del bonus.

Modalità per ottenere il bonus cinema

Ottenere uno sconto sul biglietto sarà davvero molto semplice. Innanzitutto, per poter fruire del bonus bisognerà avere la possibilità di autenticarsi attraverso le credenziali SPID.

Dopo aver effettuato l’accesso attraverso le credenziali di autenticazione SPID, si dovrà generare un QR code, che verrà mostrato all’addetto alla biglietteria prima dell’acquisto del biglietto.

Dalla scansione del QR code valido, il titolare del cinema ricaverà un contributo statale di 3 euro. Questo contributo verrà erogato per ogni codice scansionato nel tempo di 3 mesi.

Avendo lo sconto di 3 euro sul biglietto, si potrà vedere lo spettacolo pagando il biglietto un massimo di 4 euro.

Le ragioni del bonus cinema

Attraverso il bonus cinema, lo stato mira a incentivare la ripresa del settore cinematografico in quanto, durante la pandemia, il numero delle persone che frequentavano i cinema è drasticamente ridotto.

Il periodo più nero del COVID-19 ha infatti visto calare enormemente gli incassi al botteghino, dato che le restrizioni e le misure di contenimento della pandemia hanno inevitabilmente fatto cambiare le abitudini degli italiani.

In merito agli incassi dei cinema, si registra un calo davvero consistente: se durante l’anno 2019 le persone che frequentavano i cinema con regolarità erano almeno 306 milioni, nel 2021 sono calate a 84 milioni.

Tradotto in termini monetari, il calo della spesa va dai 2,7 miliardi di euro del 2019 agli 870 milioni di euro del 2021.

L’obiettivo è recuperare gli incassi perduti

Per recuperare quanto perso durante la pandemia, i titolari dei cinema hanno provato diversi espedienti. In primo luogo si è scelto di offrire più spettacoli, offrendo un maggior numero di spettacoli nella misure del 26% in più. L’affluenza di spettatori è quindi aumentata del 4%, ma tutto questo non è bastato.

Per questo motivo, già il governo precedente ha deciso di introdurre il bonus cinema che adesso sta per arrivare per tutti i cittadini italiani.

Nel corso dell’attesa, chiunque abbia intenzione di usufruire del bonus cinema potrebbe dotarsi dello SPID. Se ancora non si possiedono le credenziali d’accesso per usufruire di agevolazioni e servizi della Pubblica amministrazione, si consiglia dunque di affrettarsi: presto sarà disponibile il bonus cinema.