Moneta 5 lire: quanto vale davvero? La cifra è più che sorprendente, cercala bene

Tante monete del vecchio conio sono rimaste nel cuore degli italiani e, tra queste, le monete da 5 lire. Tuttavia, non tutti sanno che queste monete, oggi possono avere un interessante valore economico. Attenzione, perché la cifra potrebbe davvero sorprendervi

Queste monete della vecchia Lira, sono state realizzate per molti anni, dunque, una moneta piuttosto comune. Eppure, alcuni esemplari della vecchia 5 Lire, possono avere un valore piuttosto interessante. Scopriamo quali sono le monete da 5 lire più ricercate dai collezionisti di monete e dagli appassionati di numismatica. Occhio, perché possono valere un bel gruzzoletto!

Quanto vale una moneta da 5 lire?

Prima di conoscere quali sono le monete da 5 lire che valgono di più, è necessario fare una premessa. Dovete sapere che i valori delle monete da 5 lire, così come per tutte le monete rare, sono del tutto indicativi e che essi possono variare in negativo o in positivo sulla base di diversi fattori.

Ad influenzare, notevolmente, il valore delle monete rare e da collezione, innanzitutto la rarità. Un esemplare realizzato in tiratura limitata e difficilmente reperibile sul mercato, suscita sempre un forte interesse nei collezionisti di monete e negli appassionati di numismatica. Per cui, potrebbe arrivare a valere anche cifre da capogiro.

Un altro fattore che incide sul valore delle monete, è lo stato di conservazione. Una moneta che si presenta in perfette condizioni, che in gergo numismatico si chiama Fior di Conio, avrà sicuramente un valore superiore rispetto ad un esemplare che presenta graffi o segni di usura. In questi casi la stessa moneta può avere un valore quasi nullo.

Alla luce di questo, andiamo a scoprire quali sono le monete da 5 lire che valgono davvero qualcosa.

Monete da 5 lire: ecco quelle che valgono

Tra le monete da 5 lire che hanno un valore molto interessante, quelle coniate dal 1946 al 1950 con la raffigurazione del grappolo di uva. Per questo chiamate moneta 5 lire uva. In questi casi, si parla di cifre che vanno dai 50 euro per le annate dal 1948 al 1950, agli oltre mille euro per le monete coniate nel 1946 e nel 1947.

A partire dal 1951 le monete da 5 lire avranno la raffigurazione da un lato un timone rovesciato e da un altro un delfino. Per questo chiamate moneta 5 Lire Delfino. In linea generale, questi esemplari non hanno un grande valore. Parliamo, infatti di cifre che vanno dai 2 agli 8 euro al massimo. Ad eccezion fatta per le monete da 5 lire coniate nel 1956. Di questi esemplari furono realizzati solo 400 mila pezzi. Per cui, si tratta di una moneta particolarmente rara, che oggi può arrivare a valere oltre 3 mila euro.