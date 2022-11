Esistono diversi trucchetti per poter risparmiare un bel gruzzoletto sull’acquisto dei biglietti aerei. Scopriamo insieme come è possibile volare low cost.

Si avvicinano le festività natalizie e per molti è tempo di vacanze e di viaggi. Tuttavia, con il caro vita che sta sulle nostre teste come una spada di Damocle, in tanti sono alla ricerca di idee e spunti per poter risparmiare qualche soldino.

Ebbene, ad offrire qualche idea agli “economi in vacanza” è un report pubblicato dal portale di viaggi statunitense Expedia. Questo studio si chiama “Air Travel Hacks 2023”e fornisce davvero spunti interessanti a chi vola per passione o per lavoro.

Attraverso questo studio, i ricercatori sono riusciti ad individuare una serie di utili stratagemmi, non solo per risparmiare sul costo dei biglietti aerei, ma anche per evitare spiacevoli imprevisti come ritardi e cancellazioni.

Voli low cost: tutti i trucchetti per viaggiare in aereo senza prosciugare il conto

Come abbiamo accennato, nel corso dello studio “Air Travel Hacks”, gli esperti di Expedia hanno individuato dei trucchetti che fanno bene non solo al portafogli ma anche alla salute fisica e mentale. Questo perché oltre che a suggerire come risparmiare sui costi dei biglietti dei voli aerei, forniscono qualche utile dritta per cercare di evitare fastidiosi e sfiancanti ritardi o peggio cancellazioni.

Secondo lo studio della società statunitense di viaggi online, recentemente, il giorno migliore per prenotare low cost un volo aereo, sarebbe la domenica, che consente un risparmio sia sui voli nazionali che su quelli internazionali, rispettivamente del 5% nel primo caso e del 15% nel secondo. In più, pare che accaparrarsi un volo nazionale ad un prezzo ancora più stracciato, sarebbe preferibile prenotarlo tra i 28 ed i 35 giorni prima della partenza. In questo, caso si aggiungerebbe un ulteriore 10% di sconto sul prezzo finale. Il discorso cambia nel caso dei voli “fuori casa”. Infatti, secondo Expedia per i voli internazionali è preferibile anticiparsi di circa sei mesi per risparmiare il 10% sul prezzo finale.

Nel report, viene suggerito anche quale sarebbe il giorno migliore per volare in economia. Per comprare il biglietto aereo senza svuotare le tasche, è suggerito preferire il mercoledì per viaggiare. Preferire il mercoledì sia per i voli nazionali che per quelli internazionali, significherebbe approfittare di uno sconto medio pari al 15%. Gli esperti di Expedia hanno dato delle utili dritte anche per poter evitare ritardi e cancellazioni. Suggerendo di evitare i voli dopo le 15 maggiormente esposti al rischio cancellazione. Si parla di una media del 50% in più.