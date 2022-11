Gratta e vinci, fa freddo ma vuole un caffè e un tagliando: scelta fortunatissima

Era un mercoledì mattina, e nonostante le basse temperature un uomo si è recato al bar ed ha vinto 500mila euro acquistando un Gratta e Vinci fortunato nel bar “Isole Sottovento”, nel Cesenatico.

L’aria fredda non ha fermato l’uomo dal rituale della colazione presa al bar, però questa volta c’è stata una novità, infatti il fortunato ha trovato uno dei rari Gratta e Vinci vincenti ed è riuscito ad aggiudicarsi ben 500 mila euro.

Chi ha vinto?

Mercoledì mattina il termometro segnava una temperatura inferiore ai 12 gradi eppure l’aria fresca non ha fermato il sessantenne dal fare colazione al bar “Isole Sottovento”, a pochissimi chilometri dalla costa.

Il signore, magari grazie al profumo della salsedine ha deciso di investire 5 euro per tentare la fortuna ed ha vissuto un’esperienza che sicuramente non dimenticherà facilmente. Il Gratta e Vinci scelto quel giorno era, tra l’altro, una novità messa in circolazione da poco, un Gratta e Vinci chiamato “Fai 13”.

Quella mattina il sessantenne ancora sconosciuto è stato baciato dalla dea bendata facendogli vincere l’importo massimo proposto dal Gratta e Vinci: 500mila euro. Una vittoria niente male considerando che molte persone faticano a gestire il proprio stipendio a causa dell’inflazione e dell’aumento dei costi e che con una cifra simile potrebbero fare sogni tranquilli per un bel po’ di tempo.

Il bar fortunato

Il bar “Isole Sottovento”, che si trova a 2km dalla costa del Mar Adriatico, è gestito da due coniugi cinesi, molto felici per la vittoria del loro cliente abituale e la titolare ha affermato: “Siamo molto contenti per il vincitore, è un nostro cliente che ha poco più di 60 anni. Ha giocato mercoledì mattina praticamente all’alba, in quel momento nel bar c’era mio marito, è un nostro cliente abituale che ha preso un gratta e vinci ed un caffè. “Sono in tanti a cercare la fortuna, ma qui da noi non c’era mai stata una vincita così grossa”.

Il sessantenne non ha ancora un’identità conosciuta, ma ascoltando le parole della coppia si può presumere che sia una persona del posto, purtroppo però l’identikit per ora si ferma a questo dettaglio.

Non è una sorpresa sapere quindi che, dopo la scoperta di questa fantastica vicenda, tantissime persone si sono rivolte alla coppia di proprietari nella speranza di poter ottenere un nuovo Gratta e Vinci vincente, assieme alla colazione e ad un giornale.

Chissà che questo evento non ricapiti per qualche altro fortunato proprio nello stesso posto o magari nei bar vicini, regalando ad una persona la possibilità di cambiare vita o riuscire ad avere qualche risparmio in più per il futuro.