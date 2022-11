5 Motivi per cui dovresti subito avere un impianto fotovoltaico

Gli impianti fotovoltaici sono sempre più desiderati degli italiani, i quali però hanno molti dubbi a riguardo, soprattutto sull’effettiva convenienza dei pannelli. In questo articolo verranno spiegati tutti gli imperdibili vantaggi che questo impianto elettrico ha da offrire.

Quando si parla di fotovoltaico e di pannelli solari ci sono sempre molti dubbi da parte dei potenziali clienti, i quali desistono dall’acquisto proprio per mancanza di completezza nelle informazioni, quindi ecco i 5 principali motivi per cui tutti dovrebbero acquistare subito un impianto fotovoltaico per la propria casa o per la propria azienda.

Gli impianti fotovoltaici consentono di trasformare l’energia derivante dalle radiazioni solari in energia elettrica, senza l’uso di combustibili di qualsiasi tipo. La produzione di elettricità avviene in maniera costante quando la luce solare è accessibile e può essere anche stoccata all’interno di batterie o addirittura venduta, se prodotta in eccesso.

Il primo vantaggio riguarda i bonus offerti dallo Stato che ammortizzano o azzerano, in alcuni casi, i costi di acquisto ed installazione dei pannelli, che possono raggiungere anche i 18mila o 20mila euro, a seconda delle necessità, del tipo di pannello e del sistema di accumulo scelti. I bonus attivabili sono parecchi e vanno incontro alle esigenze di tutti.

Il secondo vantaggio riguarda l’impatto che la produzione di elettricità ha sull’ambiente, infatti gli impianti fotovoltaici producono energia pulita in quanto è ricavata da fonti rinnovabili e non ha bisogno di combustibili come gas naturale, pellet o legno, i quali, oltre a costare parecchio, partecipano attivamente all’inquinamento atmosferico.

Tutti i vantaggi dell’impianto fotovoltaico

L’efficienze dei pannelli è sicuramente un ulteriore vantaggio da tenere in considerazione, infatti un utilizzo ottimizzato degli impianti può tranquillamente azzerare i costi delle bollette dell’energia elettrica delle famiglie, soprattutto se vengono scelti impianti di buona qualità e se l’esposizione al sole è garantita per gran parte della giornata.

I pannelli solari hanno una durata di circa 15-20 anni, durante i quali (in assenza di bonus) viene totalmente assorbito il costo di acquisto ed installazione, producendo un risparmio notevole e duraturo, che può essere incrementato anche grazie alla vendita dell’energia in eccesso alla rete elettrica nazionale.

L’ultimo vantaggio di quest’articolo è dedicato alle aziende che scelgono di alimentare le proprie attività con il fotovoltaico, installando impianti sopra i capannoni, magazzini e così via, le quali possono accedere alle agevolazioni fiscali, al credito di imposta al 6%, al finanziamento statale che semplifica l’accesso di installazione dei pannelli ed al reverse charge.