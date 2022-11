Stanno per arrivare i nuovi Autovelox, per gli automobilisti non ci sarà scampo

Nuovi Autovelox stanno arrivando dalla Francia e sono sempre più efficienti grazie alla nuova tecnologia ed ai nuovi sensori 3d, la quale non permetterà più ai furbetti di passarla liscia. Gli autovelox saranno presto installati anche nelle strade italiane.

Uno dei maggiori fattori di rischio degli incidenti è l’alta velocità, soprattutto nelle ore notturne o nei weekend quando la visibilità è ridotta e quando ci sono molti più automobilisti in giro per le strade. Le sanzioni previste dal Codice della Strada oltre ad aumentare notevolmente nel 2023, saranno applicate ad ogni infrazione grazie a questa novità.

Secondo le statistiche, gli incidenti vengono causati principalmente dalla forte velocità di percorrenza delle auto, sia nei centri abitati che nelle strade extraurbane e dall’uso di cellulare o dispositivi elettronici presenti all’interno dell’abitacolo. Gli autovelox, insieme ai controlli stradali, sono l’arma più efficace per individuare chi infrange la legge.

Secondo il CdS le multe assegnate per eccesso di velocità vengono divise in scaglioni e seguono le indicazioni fornite dall’articolo 142, le quali cambiano a seconda del mezzo utilizzato e dall’esperienza dell’automobilista, inasprendo le sanzioni per i neo-patentati e per chi guida mezzi adibiti al trasporto pubblico:

superamento del limite entro 10 km/h – multa da 42 euro a 173 euro

superamento del limite tra i 10 km/h ed i 40 km/h – multa da 173 euro a 694 euro

superamento del limite tra i 40 km/h ed i 60 km/h – multa da 543 euro a 2.170 euro + sospensione della patente da 1 a 3 mesi

superamento del limite oltre i 60km/h – multa da 845 euro a 3.382 euro + sospensione della patente da 6 a 12 mesi

Nuovi autovelox per contrastare gli incidenti

Il nuovo dispositivo omologato in Francia si chiama Parifex Nano ed è un radar 3D che monta un sensore LiDAR capace di costruire interamente un ambiente riconoscendo mezzi, pedoni, targhe e velocità di percorrenza per oltre 100metri, riuscendo a controllare la situazione a 360 gradi.

L’avanzamento tecnologico ha permesso la creazione di sensori altamente precisi che potranno contrastare le infrazioni del Codice della Strada in maniera istantanea, grazie proprio alla precisione con cui l’Autovelox riconosce automobili, motociclette o pedoni anche a grande distanza e per entrambi i sensi di marcia.

L’azienda produttrice Parifex ha anche dichiarato di voler continuare ad innovare le funzioni offerte dal Parifex Nano, così da poter riconoscere infrazioni che vadano oltre il superamento di velocità, come ad esempio il superamento della linea continua, l’inosservanza degli stop, la mancata distanza di sicurezza o il superamento di un incrocio a semaforo rosso.