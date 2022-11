La moneta nuova di Zecca che fa impazzire i collezionisti: quanto vale

Di recente, la Zecca Vaticana ha coniato una nuova bellissima moneta da collezione. Ecco qual è la moneta che fa impazzire gli appassionati di numismatica.

Lo Stato Pontificio ha da poco emesso una incredibile moneta per commemorare i 200 anni dell’anniversario della morte del grande pittore e scultore italiano Antonio Canova. L’esemplare ha già mandato letteralmente in estasi i collezionisti e gli appassionati di numismatica, pronti a tutto per arricchire la propria raccolta con questo meraviglioso pezzo.

Come molti sanno, Antonio Canova ha segnato la storia del nostro Paese con le sue sculture e pitture Neoclassiche, nelle quali rappresentava perfezione e bellezza. Da sempre ammirate il suo “Amore e Psiche”, “Teseo sul Minotauro”, “Le Tre Grazie” e tante altre. Canova ha lavorato per famiglie reali, nobili oltre che per la corte pontificia e il grande Napoleone Bonaparte. Per questo, al tanto ammirato artista anche la Repubblica di San Marino e l’Italia hanno dedicato già in passato una moneta commemorativa.

Sulle orme dell’Italia e della Repubblica di San Marino, di recente, anche la Zecca Vaticana ha deciso di onorare con una moneta commemorativa il grande Canova. Ne è venuta fuori una meravigliosa moneta, tra gli esemplari più interessanti degli ultimi tempi, pertanto, una vera calamita per tutti gli appassionati di monete da collezione.

La nuova moneta Vaticana che fa impazzire i collezionisti

La moneta è stata coniata in oro 971/1.000, ha un diametro di 2,8 cm e pesa circa 15 grammi. Caratterizzata da un bordo zigrinato fine, la moneta Vaticana presenta al dritto lo stemma papale affiancato dagli angeli che il pittore e scultore italiano ha scolpito per il Cenotafio degli Stuart. Sempre al dritto, viene riportato, proprio sotto la raffigurazione il motto “Miserando Atque Eligendo” e la dicitura “FRANCISCVS PP.” E “AN. X S. P. – MMXXII”.

Mentre, il rovescio raffigura la scultura di Canova del 1800, il “Perseo Trionfante” e alla destra il profilo dello scultore, cinti da nastri e foglie d’alloro. L’esemplare riporta anche gli anni “1822” e “2022”, proprio a ricordare i 200 anni di anniversario dalla morte di Canova. In più, riporta in alto la scritta “EURO CINQUANTA” ed in basso “CITTA’ DEL VATICANO”.

Della moneta Vaticana sono stati emessi solo pochissimi esemplari, solo mille. Considerata la sua tiratura bassissima ed il pregio del materiale utilizzato per realizzarla, non vi sorprenderà sapere che ha un costo di quasi mille euro. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un ottimo investimento, visto e considerato che molti collezionisti ed appassionati di numismatica saranno disposti a spendere follie pur di aggiungere questo favoloso esemplare alla propria raccolta di monete.