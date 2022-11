Sconto sul carburante: con carta PostePay e carta BancoPosta hai diritto al cashback!

Le carte di Poste Italiane permettono di ottenere lo sconto su ogni rifornimento di carburante.

Tutti i possessori di carta BancoPosta o PostePay potranno avere lo sconto. Questo sarà erogato in modalità Cashback e verrà erogato in maniera variabile tra un esercente e l’altro.

L’iniziativa, promossa da Poste Italiane, coinvolge diversi esercizi su tutto il territorio nazionale. Con questa agevolazione si potrà usufruire quindi dello sconto sul carburante, ma non finisce qui.

L’iniziativa si chiama ScontiPoste, e permette a chiunque sia titolare di carta BancoPosta o PostePay di ottenere degli sconti sugli acquisti di molti beni, incluso il carburante acquistato presso diversi esercenti aderenti all’iniziativa.

Per verificare quali siano i punti vendita che offrono lo sconto, occorre collegarsi al sito di Poste Italiane, nella sezione dedicata in cui sarà possibile visionare la mappa per ottenere il cash back dedicato all’iniziativa.

Partecipare al programma per ottenere lo sconto sul carburante

Si può partecipare al programma in due modi, e l’adesione per ottenere gli sconti è del tutto gratuita.

In particolare, al fine di ottenere gli sconti previsti, si può pagare tramite App PostePay col codice PostePay. Questo verrà generato inquadrando il QR code che viene esposto al pubblico dal venditore, oppure bisognerà utilizzare il link inviato dall’esercente.

Inoltre, per usufruire del cashback, si potrà anche pagare semplicemente nel negozio online o fisico convenzionato, sempre tramite PostePay o Carta BancoPosta.

Le modalità di accredito del cashback

Gli importi ottenuti aderendo all’iniziativa “ScontiPoste”, verranno accreditati sulla carta selezionata nell’App BancoPosta o PostePay.

Si deve infatti accedere all’App che gestisce la propria carta o il proprio conto e selezionare la sezione ScontiPoste, per poi inserire il metodo sul quale accreditare il cashback che deriva dagli acquisti effettuati negli esercenti convenzionati.

Se non si seleziona alcun metodo preferito di accredito del bonus, si ottiene l’accredito sulla carta dalla quale viene effettuato l’acquisto.

Sul sito di Poste si legge che grazie all’iniziativa ScontiPoste è possibile avere uno sconto che va fino al 20% anche durante l’anno intero, persino nei periodi dei saldi.

Ottenere lo sconto sul pieno di carburante: le compagnie convenzionate

In particolare, nei distributori di Eni si ottiene un cashback dell’1% per ogni rifornimento effettuato.

Inoltre, se ci si rifornisce di carburante entro il 31 dicembre 2022 si potrà ottenere un cashback di un euro in più. Questa maggiorazione dello sconto è valida qualora si faccia rifornimento per un minimo di 10 euro.

Si ricorda che aderiscono non tutte le stazioni Eni, ma soltanto alcune. Infatti, per controllare i punti vendita che concedono lo sconto, si deve controllare sulla sezione del sito che abbiamo indicato in precedenza.