Il buonumore passa per l’alimentazione: ecco i cibi migliori per essere felici!

Gli esperti rivelano che esiste uno stretto legame tra il cibo che ingeriamo e il buonumore.

Una ricerca condotta dagli specialisti dell’Università di Binghamton, nello stato di New York, ha confermato che il cibo assunto ha un impatto diretto sul nostro stato d’animo.

Le conferme su come il cibo che mangiamo influenzi l’umore sono state pubblicate sul The Guardian, e le persone sulle quali sono stati effettuate le ricerche hanno età ed abitudini alimentari diverse.

La ricerca sul nesso tra cibo e buonumore

I giovani al di sotto dei trent’anni che mangiavano al fast food per più di tre volte a settimana soffrivano più spesso di stress mentale cronico.

Nei fast food, infatti, quasi tutti i prodotti offerti hanno al loro interno degli acidi grassi trans ed Omega-6. Se questi particolari nutrienti sono assunti in quantità elevate possono infatti indurre alla depressione e all’ansia.

Chi invece non consumava carne per almeno tre volte a settimana, era più depresso ancora. Questo dato è sostenuto dal fatto che la carne contiene il triptofano, che costituisce il precursore della serotonina per eccellenza. E la serotonina è l’ormone del buonumore, fondamentale per essere felici.

Il risultato di questa ricerca è stato, dunque, quello di evidenziare un legame inscindibile tra cibo e buonumore. Se si assumono minerali, magnesio, vitamine e acidi grassi buoni, il buonumore è garantito.

I cibi migliori per ritrovare il sorriso

I ricercatori hanno inoltre individuato alcune pietanze che, se assunte con regolarità e senza eccessi, possono favorire il buonumore. Fra questi comprendiamo:

Il cavolo: molti storceranno il naso di fronte a questo ortaggio, ma secondo gli esperti il cavolo è molto importante per favorire il buonumore. Esso contiene vitamina C in quantità e acido folico. Ci sono anche alcuni dietisti che consigliano l’assunzione di almeno due bicchieri al giorno con succo di cavolo contro il nervosismo e la depressione;

molti storceranno il naso di fronte a questo ortaggio, ma secondo gli esperti il cavolo è molto importante per favorire il buonumore. Esso contiene vitamina C in quantità e acido folico. Ci sono anche alcuni dietisti che consigliano l’assunzione di almeno due bicchieri al giorno con succo di cavolo contro il nervosismo e la depressione; Farina d’avena: quando la farina d’avena viene assunta insieme al latte di soia, costituisce un vero aiuto per ritrovare il benessere mentale. All’interno di questo alimento si trovano vitamine B1 e B6 in elevate quantità. Inoltre, l’indice glicemico molto basso aiuta molto a contrastare la depressione.

quando la farina d’avena viene assunta insieme al latte di soia, costituisce un vero aiuto per ritrovare il benessere mentale. All’interno di questo alimento si trovano vitamine B1 e B6 in elevate quantità. Inoltre, l’indice glicemico molto basso aiuta molto a contrastare la depressione. Gli spinaci: gli spinaci sono una delle fonti di ferro per eccellenza, ma in molti si stupiranno nello scoprire che non è soltanto per questo che bisogna assumere spinaci. Questo ortaggio, aiuta infatti a risollevare il proprio umore, in quanto contenente un elevato quantitativo di vitamine del gruppo B, in particolar modo la vitamina B9.

Per consumare questa verdura, gli esperti consigliano di non tenerla in frigo per troppo tempo, e di assumerne almeno 130g.

gli spinaci sono una delle fonti di ferro per eccellenza, ma in molti si stupiranno nello scoprire che non è soltanto per questo che bisogna assumere spinaci. Questo ortaggio, aiuta infatti a risollevare il proprio umore, in quanto contenente un elevato quantitativo di vitamine del gruppo B, in particolar modo la vitamina B9. Per consumare questa verdura, gli esperti consigliano di non tenerla in frigo per troppo tempo, e di assumerne almeno 130g. Cioccolato fondente: il cacao contiene molta serotonina, e il tipo di cacao più salutare in tal senso è quello che contiene dal 70% di cacao in su. Gli esperti raccomandano una concentrazione di cacao superiore all’85%, ma in genere, un buon fondente al 70% risulta già molto gradevole al palato e salutare;

il cacao contiene molta serotonina, e il tipo di cacao più salutare in tal senso è quello che contiene dal 70% di cacao in su. Gli esperti raccomandano una concentrazione di cacao superiore all’85%, ma in genere, un buon fondente al 70% risulta già molto gradevole al palato e salutare; Lattuga: La verdura a foglia verde come la lattuga, contengono elevate quantità di triptofano, che come si diceva in apertura costituisce il precursore dell’ormone del buonumore, la serotonina;

Inoltre, per ricevere un valido aiuto contro il malumore, gli esperti consigliano di bere un sufficiente quantitativo di acqua. Se ci si sente giù, bere un bicchiere d’acqua può essere il primo passo per ritrovare il buonumore.