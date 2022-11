Sciare (quasi) gratis, in Lombardia è possibile farlo in queste 5 destinazioni da favola

Con la crisi economica dell’ultimo anno in tantissimi hanno rinunciato da tempo alle vacanze, tuttavia ci sono alcune occasioni da non perdere che permettono di godere di un soggiorno da sogno in cui poter sciare a volontà pur risparmiando al massimo sulle spese.

Le mete, disponibili da nord a sud Italia, permetteranno a famiglie e non solo di prendere una pausa dalla routine lavorativa e dal periodo non proprio eccezionalmente positivo, che sta passando l’intero paese in pochissimi mesi. In questo articolo verranno elencate 5 mete lombarde che questo inverno saranno imperdibili, per grandi e piccini.

Tra piste da sci, parchi divertimento e mercatini Natale, sono davvero tante le occasioni che permetteranno di viaggiare verso queste mete per godersi qualche giornata di riposo, senza dover necessariamente spendere grandi quantità di denaro. Le 5 mete scelte per questo articolo si trovano in Lombardia ma le mete invernali sono presenti in tutta Italia.

La prima meta proposta è Foppolo, situata a circa 60km da Bergamo e facilmente raggiungibile dai turisti. La città presente nella Val Brembana gode di invidiabili piste da sci situate a 1600 metri di altezza. Le attività più consigliate comprendono snowboard, sci, pattinaggio ed anche il Baby Park Looney Tunes, per le famiglie con bambini.

Zambla, a 1300 metri di altezza e sempre in provincia di Bergamo, è la seconda destinazione, in cui si potrà praticare sci di fondo nei boschi, rimanendo nella natura più completa e staccando totalmente la mente dalle faccende e dagli impegni quotidiani. Le piste, brevi e semplici sono perfette per i principianti che hanno da poco familiarizzato con gli sci.

Le mete più belle per le vacanze invernali

In Valsassina c’è anche Bobbio, a 80 km da Milano, che offre numerose piste da sci fruibili da persone con ogni tipo di livello di esperienza e tanti servizi dedicati, come ad esempio la navetta che porta direttamente i turisti in prossimità delle strutture sciistiche, senza doversi preoccupare di trovare parcheggio o di guidare su strade di montagna.

Madesimo, in Valchiavenna è un vero e proprio paradiso invernale, in cui i turisti possono passare del tempo di qualità a partire da domani 1° Dicembre 2022, data in cui è prevista l’apertura della stagione invernale. Gli oltre 40km di piste per lo sci alpino sono facilmente raggiungibili dalla funicolare sotterranea che parte direttamente da Campodolcino.

L’ultima meta consigliata riguarda Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, che ha più di 60km di piste da sci servite dalla Snow Eagle, la funivia più grande d’Europa che conta ben 160 cabine.