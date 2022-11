Natale e tempo di Tredicesima mensilità, come verrà spesa dagli italiani? La risposta che non ti aspetti!

Il tanto atteso mese della tredicesima mensilità è alle porte, eppure, anche in questo caso le tasse non daranno tregua ai 34 milioni di percettori. Facciamo qualche conto.

Dicembre è il mese della tredicesima mensilità per circa 34 milioni di italiani. Dai lavoratori dipendenti pubblici e privati ai titolari di assegno pensionistico di vecchiaia, reversibilità ed invalidità. In più, in particolar modo 8 milioni di dipendenti privati, in questo periodo riceveranno anche la quattordicesima mensilità, normalmente accredita nel periodo estivo. Ma nonostante questo piccolo barlume di luce, in tanti stanno già facendo i conti sulle tasse da pagare con l’importo dell’assegno che percepiranno come tredicesima mensilità.

A dicembre si respira aria di festa ed a rendere ancor più allegre le case degli italiani, si aggiunge il tanto atteso raddoppio dello stipendio, grazie al riconoscimento della tredicesima mensilità.

Saranno quasi 34 milioni gli italiani che tra qualche giorno potranno incassare l’assegno. Nello specifico, sono più di 16 milioni i pensionati, che tra l’altro saranno i primi a riscuotere il doppio assegno a partire dal prossimo primo di dicembre. Mentre, sono quasi 18 milioni i lavoratori dipendenti. Si parla di un importo totale pari a circa 47 miliardi di euro. La Lombardia è la Regione con il più alto numero di percettori di tredicesima, seguita a ruota dalla Regione Veneto e dalla Regione Lazio. Fanalino di coda la regione più piccola del Paese, la Valle d’Aosta.

Tempo di tredicesima mensilità, ma come la spenderanno gli italiani?

La tredicesima mensilità arriva in corrispondenza delle tanto sentite feste natalizie e, normalmente, rappresenta una buona occasione per comprare regali e pensieri natalizie alle persone più care. Tuttavia, secondo una recente indagine pare che quest’anno non andrà proprio così. Infatti, mentre negli anni addietro quasi la metà degli importi delle tredicesime erano utilizzati per le tradizionali spese natalizie, le previsioni per questo Natale 2022 non sono così rosee.

Attualmente, pare che molti milioni di italiani utilizzeranno la tredicesima mensilità per pagare la rata del mutuo o il canone di locazione, altri la utilizzeranno per saldare bollette insolute sui consumi di acqua, luce e gas, e solo in pochi si dicono propensi a grossi sforzi economici per i tradizionali regali di Natale.

È l’ufficio studi della Cgia a diffondere i dati riguardo alla spesa totale degli italiani per le feste Natalizie, stimata intorno ai 9 miliardi di euro circa. Un importo ben lontano da quello degli anni precedenti che si aggirava tra i 18 ed i 19 miliardi di euro.