Bonus 150 euro: chi riceverà l’agevolazione a dicembre e chi, a sorpresa, sarà tagliato fuori

Tanti aventi diritto hanno già percepito il bonus 150 euro nel mese di novembre. Invece, molti altri cittadini interessati lo riceveranno nel mese di dicembre. Infine qualcuno sarà tagliato fuori dalla misura. Il punto della situazione.

Il bonus 150 euro una tantum è tra le misure introdotte dall’ex Governo Mario Draghi e nasce con l’intento di sostenere le famiglie italiane in situazioni di disagio economico a causa dell’impennata dell’inflazione e del caro prezzi. Pur non essendo stata confermata dal nuovo Governo del Premier Meloni, l’agevolazione sarà riconosciuta ad alcune categorie di cittadini anche nel mese di dicembre.

Proprio come il bonus 200 euro, questo incentivo previsto dal Decreto Aiuti Ter, viene erogato per andare incontro alle fasce di popolazione economicamente più deboli. Tuttavia, ha interessato ed interessa, solo coloro che nel 2021 hanno registrato un reddito annuo di 20 mila euro.

Ad ogni modo, la platea di beneficiari è piuttosto ampia, si parla di 22 milioni di aventi diritto per un totale di circa 3 miliardi stanziati. In molti hanno già ricevuto l’indennizzo, accreditato automaticamente dall’Inps sulla mensilità di novembre. Tra questi ad esempio, i dipendenti pubblici, i pensionati ed i percettori di reddito e pensione di cittadinanza. Tanti altri, invece, riceveranno l’agevolazione da 150 euro una tantum nel mese di dicembre.

A tal proposito, proprio in questi giorni, l’Istituto nazionale per la Previdenza Sociale sta procedendo alla sua erogazione in ordine cronologico rispetto alle domande registrate. Ecco chi riceverà il bonus 150 euro una tantum nel mese di dicembre e chi, invece, sarà tagliato fuori dall’incentivo.

Bonus 150 euro una tantum: chi lo riceverà a dicembre e chi sarà tagliato fuori

Il Decreto Legge 23 settembre 2022, numero 144 ha previsto il bonus 150euro una tantum per tutti i rapporti di lavoro dipendente. A patto che, sia rispettato il limite reddituale annuo di 20 mila euro, ovvero, una retribuzione mensile non superiore a 1.538 euro. Nel mese di novembre, l’agevolazione è stata già erogata ad una vasta platea di beneficiari, come ad esempio, i dipendenti pubblici, i pensionati ed i percettori di reddito e di pensione di cittadinanza. Mentre, tanti altri aventi diritto, percepiranno il bonus 150 euro nel mese di dicembre.

Nello specifico, il bonus raggiungerà i lavoratori dipendenti, i titolari di indennità di disoccupazione e i lavoratori autonomi priva di partita Iva. Contestualmente, il bonus sarà erogato ai co.co.co., ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca, ai lavoratori stagionali (sia a tempo indeterminato che intermittente) ed ai lavoratori iscritti al Fondo di Pensione lavoratori dello spettacolo (Fpls).

Ricordiamo infine, per gli aventi diritto che ancora non hanno presentato domanda, che è ancora possibile farlo online entro il 31 gennaio 2023. Dopo il controllo della sussistenza dei requisiti necessari, il bonus potrà essere erogato nel mese di febbraio 2023.