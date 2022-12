Premi di Natale da Esselunga: la grande operazione di marketing che tutti aspettano

Regali di Natale per i clienti Esselunga: più di 28 milioni di premi per i più fortunati.

L’operazione di marketing di Esselunga, che è diventata ormai una tradizione, riscuoterà grande successo fra i consumatori.

In vista del Natale e nella ricorrenza del 65° anniversario dalla sua fondazione, in Esselunga si regalano 565.000 premi, e il totale del montepremi raggiunge i 28.824.420,00 di euro.

Il Natale da Esselunga: una valanga di premi

Anche nel 2017 abbiamo avuto una simile proposta nei supermercati Esselunga, quando vennero messi in palio 1.000 iPhone al giorno, e nel 2015, quando sono state assegnate altre 1.000 automobili Smart come vincite.

Milano conta un gran numero di supermercati Esselunga, e durante questo periodo diventa frequente avere un familiare o un amico che si è aggiudicato un premio Esselunga dal valore medio di almeno 50 euro.

Quello che viene subito da pensare è come faccia Esselunga a coprire un tale esborso di denaro. Tuttavia, se si guarderà al guadagno medio annuo di Esselunga, si scoprirà che i premi elargiti sono poca cosa in confronto a quanto ricava dalla fidelizzazione dei clienti.

Nel 2021, la catena di supermercati Esselunga ha compilato un bilancio consolidato dal valore di 8.561,2 milioni di euro.

I premi in palio nel 2022 da Esselunga

La nuova iniziativa potrebbe risultare ancora più efficace di quella degli anni passati. Anche quest’anno, infatti, troviamo delle cartelle molto simili ai gratta e vinci, con le quali si può tentare la sorte per aggiudicarsi dei premi molto allettanti.

I regali di Esselunga, quest’anno sono davvero molto ambiti. Abbiamo, in particolare:

3.500 iPad Apple;

Apple; 3.000 MacBook Apple;

Apple; 54.000 cesti regalo;

regalo; 206.000 bottiglie di spumante Ferrari Brut;

bottiglie di 1.500 televisori Sony con schermo da 55 pollici;

con schermo da 55 pollici; 4.000 macchine fotografiche Now, della polaroid.

Lo scopo dei premi Esselunga

I premi in Esselunga, come in ogni altro esercizio commerciale, hanno un duplice scopo. Il primo è, naturalmente, quello di attrarre i consumatori a far la spesa nel punto vendita, incrementando di molto il fatturato aziendale.

Il secondo è quello di crearsi un’immagine migliore da mostrare all’esterno. Questo aumenterà la reputazione degli esercizi commerciali al grande pubblico.

È chiaro, dunque, come l’iniziativa dei premi in palio porti a incrementare notevolmente gli introiti della catena di supermercati Esselunga, e si prevede che i consumatori rispondano in maniera adeguata anche, e soprattutto, quest’anno.

Di fronte alla crisi che stiamo vivendo, infatti, non è da poco aggiudicarsi un oggetto di lusso tecnologico, come un prodotto dell’Apple, o anche un nuovo televisore dal grande schermo.

Rimane poi gradito un cesto ricolmo di vivande e oggetti tipici del periodo natalizio, che potrebbe confortare, non poco, ogni consumatore, specie chi fa fatica a riempire il carello della spesa.

Esselunga si dimostra anche quest’anno un esempio di marketing, con un’attenzione al cliente che poche catene di supermercati riescono a eguagliare.