Coperte elettriche per risparmiare e stare al caldo, ma cosa si rischia? La risposta sorprenderà molti

Il rincaro del gas, del pellet e della legna ha lasciato davvero poche alternative a tutte le famiglie che vorranno passare un inverno al caldo nelle proprie case. Recentemente sta tornando alla ribalta un prodotto che da tempo era sottovalutato, in molti però credono comporti dei rischi.

Quest’anno potrebbe essere l’anno delle coperte elettriche, uno dei dispositivi più economici ed efficienti presenti sul mercato, che consente di passare notti calde e di avere un sonno rigenerante. Nonostante i vantaggi apportati però ci sono ancora alcune credenze che sono dure a morire, come la rischiosità dell’uso di questi dispositivi in camera da letto.

Secondo i dati, le vendite delle coperte elettriche risultano essere 5 volte maggiori rispetto agli altri anni e quel che sembrava solo un piccolo sfizio ora potrebbe essere il protagonista dell’inverno 2022-2023 in quanto permette di scaldare sia il letto che l’intera stanza, facendo passare notti calde ed accoglienti ai proprietari, risparmiando in bolletta.

Trovare un modo economico per riscaldare la propria casa durante questo inverno risulta essere un’impresa sempre più difficile, soprattutto considerando che i costi del gas hanno raggiunto livelli mai visti in precedenza, rendendo quasi totalmente inaccessibile l’uso dei termosifoni e dei riscaldamenti che si basano su questo tipo di combustibile.

Non va molto meglio a coloro che avevano investito nelle stufe a pellet dato che, proprio durante questi mesi, il prezzo dei sacchi è passato da 5-6 euro a picchi di oltre 25 euro. Stessa sorte è capitata anche a chi utilizza camini e stufe tradizionali, infatti tra i rincari è compresa anche la legna da ardere.

La coperta elettrica è rischiosa o conveniente?

Abbattere i costi in bolletta, come si è visto, non è assolutamente semplice, ma utilizzare una coperta elettrica potrebbe davvero fare la differenza a fine mese dato che, se usata correttamente, non comporta consumi elettrici elevati. Il costo totale infatti, per circa due ore di utilizzo, si attesta intorno ai 5 centesimi.

Chi invece si interroga sui rischi, ha ben poco da temere dato che, oggigiorno, le coperte devono superare dei test molto rigidi per essere messi in commercio, sono ormai tutte dotate anche di impianti di sicurezza che spengono immediatamente il prodotto in caso di malfunzionamento o surriscaldamento e soprattutto lavorano a bassissime potenze.

Rimane comunque utile ricordare che è estremamente importante controllare le certificazioni presenti sulla confezione del prodotto prima di acquistarlo, in quanto le contraffazioni possono sempre comportare un rischio in più per quanto riguarda la sicurezza, specialmente per bambini o anziani che non dovrebbero mai, in ogni caso, utilizzare autonomamente il dispositivo.