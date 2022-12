Cellulare, la funzione che tutti dovrebbero avere: ti salva ogni cosa

I cellulari di ultima generazione hanno tantissime funzioni, molte delle quali però, se attivate, riducono notevolmente la vita del cellulare. Evitare di consumare eccessivamente la batteria è possibile, ecco come.

Sia dispositivi Apple che Android ormai godono di uno schermo super performante, di grandi dimensioni e con un’ottima risoluzione che però per essere alimentato ha bisogno di un notevole sforzo da parte della batteria. Con questa funzione si possono limitare notevolmente i danni.

Come attivare la funzione salva cellulare

La modalità scura è una opzione disponibile su qualsiasi smartphone, tablet, laptop, e computer e aiuta non solo l’utente, che potrà causare meno danni agli occhi ma questa opzione risparmia al dispositivo anche un po’ di batteria, in quanto i pixel più chiari richiedono un lavoro maggiore da parte dei componenti del cellulare.

Su quasi tutti gli smartphone ormai questa funzione è integrata al sistema operativo, tanto che spesso basta attivare l’opzione direttamente dal menù a tendina. Nel caso in cui questa opzione non sia presente, non c’è da disperarsi, basterà dirigersi nelle impostazioni del display dove sarà consentita la regolazione dei colori, la modalità scura e in alcuni casi anche la luminosità, che può essere impostata automatica così da far adattare da luce del telefono in base alle condizioni esterne.

Lo studio sul tema scuro

I ricercatori di Purdue, Michael e Katherine Birck ed il professore di ingegneria elettrica ed informatica Charlie Hu, hanno effettuato uno studio sull’effettiva validità dell’uso del tema scuro sul cellulare. Il docente ha confermato: “Quando l’industria si è affrettata ad adottare la modalità oscura, non disponeva ancora degli strumenti per misurare con precisione l’assorbimento di potenza in base ai pixel. Ma ora siamo in grado di fornire agli sviluppatori gli strumenti di cui hanno bisogno per fornire agli utenti app più efficienti dal punto di vista energetico”.

Attraverso questo studio i ricercatori hanno capito quanto il tema scuro influisca positivamente, analizzando le applicazioni più usate dagli utenti dei dispositivi Android: Google Maps, Google News, Google Calendar, YouTube e Calculator. In tutti i casi i ricercatori hanno scoperto che la modalità scura ha un impatto positivo sul riduzione del consumo della batteria. Stesso ragionamento potrà essere quindi applicato anche i sistemi operativi diversi da Android.

Il gruppo di ricercatori ha divulgato questo risultato al MobiSys2021, una conferenza dell’Association for computing machinery spiegando che la modalità scura può portare ad un minor deterioramento dei componenti del cellulare, anche se quelli prodotti dopo il 2017 sono quasi tutti dotati di uno schermo OLED, che assorbe molta meno energia rispetto agli schermi retroilluminati LCD.