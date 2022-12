La migliore soluzione per ottimizzare ed aumentare i propri risparmi: la conosci?

Avere dei risparmi di questi tempi è sicuramente una fortuna non da poco, soprattutto se si tengono in considerazione tutti gli aumenti dei prezzi degli ultimi mesi. Lasciare il proprio denaro a giacere nei conti correnti tuttavia potrebbe non essere la soluzione ottimale.

Forse non tutti sanno che tra gli aumenti del 2022 sono compresi anche numerosi costi di gestione all’interno delle banche che non solo prelevano più denaro dai conti correnti ma permettono all’inflazione di far letteralmente sparire il 10% dei risparmi di una vita, fortunatamente una soluzione ottimale c’è ed è anche, in molti casi, totalmente gratuita.

Il libretto postale fa parte delle nuovi soluzioni per chi vuole puntare al risparmio senza lasciare che il proprio denaro rimanga in balìa degli eventi economici che possono abbattersi sulla nazione, come ad esempio un ulteriore aumento dell’inflazione, il quale andrebbe a ridurre ancora più drasticamente la somma guadagnata con tanto duro lavoro.

L’opzione del libretto postale è uno dei più amati dagli italiani, tanto che il gruppo Poste Italiane ha trasformato i libretti in libretti smart, facendogli acquisire un’elevata quantità di funzionalità nuove ed efficaci, che renderanno il risparmio semplice, sicuro, produttivo e personalizzabile dato che le nuove funzionalità asseconderanno le esigenze di tutti.

Tra le novità dei libretti smart compare sicuramente l’IBAN, che permette versamenti e prelievi sia negli sportelli fisici presenti negli uffici postali presenti sul territorio nazionale, sia tramite ATM. Un altro nuovo elemento riguarda la cointestazione del libretto fino ad un massimo di 4 persone.

Come ottenere il libretto postale smart e quali sono i limiti

Per aprire un nuovo libretto postale è sufficiente recarsi in un ufficio postale o accedere al sito web di Poste Italiane, dove è possibile approfittare anche della nuova offerta chiamata SuperSmart, che è accessibile a chi apporta nuove somme di denaro sul conto corrente postale, garantendo interessi più alti rispetto agli altri libretti postali.

Gli unici limiti riguardano l’impossibilità di usare il libretto per effettuare pagamenti, sia online che tradizionali ed i tetti massimi di prelievo. I titolari di libretti postali smart infatti non potranno ritirare più di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese dagli ATM e dai PostaMat

Fortunatamente però esiste una soluzione anche a questo problema, che potrebbe essere problematico in alcune situazioni. Chiunque voglia prelevare somme di denaro che superano i limiti imposti dal contratto può recarsi agli sportelli degli uffici, i quali non potranno mai bloccare un’operazione di prelievo