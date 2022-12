Long Black Friday al Lidl: continuano le imperdibili occasioni per gli amanti dello shopping

Non accennano a fermarsi le imperdibili occasioni partite in occasione dell’evento Black Friday. Ecco la nuova imperdibile offerta della Lidl.

La tradizione statunitense del Black Friday si è, ormai, consolidata anche in Italia e, di anno in anno, conquista sempre maggiori consensi da parte dei consumatori. Nonostante, un terribile anno di rincari ed inflazione, gli italiani non riescono proprio a fare a meno di fare acquisti durante il Black Friday. Del resto, si tratta di una ghiotta occasione per acquistare articoli desiderati da tempo a prezzi davvero molto vantaggiosi.

Dai grandi store di elettronica, ai negozi di abbigliamento ed accessori e più di recente anche i supermercati, tutti sembrano aver ceduto al Black Friday mania, proponendo incredibili sconti ed offerte vantaggiose. Proprio a proposito di supermercati, non possiamo non citare le super proposte del gruppo Lidl.

Da sempre la catena di supermercati tedesca è una vera leader in fatto di sconti, ma in occasione dei giorni dedicati al Black Friday, ha lanciato delle offerte davvero imperdibili.

Tra queste vogliamo segnalarvi un nuovo fantastico monopattino elettrico, presentato dalla catena di supermercati low cost in offerta proprio in questi giorni a meno di 300 euro.

Black Friday mania: l’imperdibile occasione della Lidl

Di recente, la Lidl è diventata piuttosto nota per la vendita di una serie di prodotti tecnologici a prezzi davvero stracciati. Ed ora è il momento di un formidabile monopattino elettrico marchio Doc Green, che promette prestazioni eccellenti ad un prezzo imbattibile.

Si tratta di un dispositivo dal designa accattivante, interamente costruito in alluminio, dunque, estremamente leggero e che monta due ruote gommate che garantiscono una eccellente tenuta di strada. È dotato di motore elettrico di 350W di potenza e raggiunge la velocità di 22 km/h. In più, è dotato di un innovativo sistema di frenata, con freni a disco meccanici anteriori e posteriori, che permette un immediato arresto dello scooter di fronte a qualunque ostacolo. Infine, sulla parte anteriore è presente un comodo schermo LCD che indica la velocità e lo stato di carica della batteria.

In occasione del Black Friday e per i giorni avvenire, il monopattino elettrico Doc Green, è disponibile alla Lidl al conveniente prezzo di 280 euro. Insomma, con poco meno di 300 euro si può avere la possibilità di spostarsi da casa al lavoro ed ovunque lo si voglia, risparmiando sul carburante, senza dover fare i conti con il traffico cittadino e con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente.