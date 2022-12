Community Whatsapp: la nuova funzione che cambia tutto

Community WhatsApp: arriva l’innovativo metodo per riunire più gruppi in un unico ambiente virtuale.

Annunciate oltre otto mesi fa da Zuckerberg in persona, le community sono finalmente disponibili per tutti i dispositivi compatibili con la nota app di messaggistica istantanea.

Le Community WhatsApp rappresenta dunque un nuovo metodo per gestire in maniera uniforme più gruppi. Vediamo come funzionano nello specifico, e perché i principali destinatari delle Community sono i gruppi di lavoro e gli istituti scolastici.

Arrivano le Community Whatsapp: ecco come funzionano

Si immagini un istituto scolastico. Il sig. Mario Rossi, padre di Alberto, potrebbe aver bisogno di ricevere le comunicazioni inerenti alla classe del figlio partecipando al gruppo della sua classe.

In questo caso, la scuola potrebbe creare una community nella quale riunire tutti i gruppi delle classi. Così facendo, permetterebbe al sig. Mario Rossi di unirsi alla community della scuola, e decidere di ricevere soltanto i messaggi che arrivano al sottogruppo relativo alla classe del figlio.

Con le community, è possibile creare dei macro-gruppi che al loro interno contengono altri sottogruppi.

In ogni Community WhatsApp, possono essere riuniti un massimo di 50 gruppi.

A loro volta, ogni gruppo può contenere un numero di utenti pari a 2014 membri, però, la Community intera può ospitare un massimo di 5.000 utenti.

Privilegi e restrizioni della Community

I gruppi che possono essere riuniti in una community, sono tutti gruppi aperti.

Una volta entrati a far parte di una Community, dunque, si può liberamente aderire a un gruppo o all’altro, ma tra qualche tempo verrà data la possibilità di creare anche dei gruppi chiusi.

La gestione dei gruppi è decisa dagli amministratori della Community. Essi possono gestire ogni gruppo singolo, oppure raggrupparne la gestione. Inoltre possono inoltrare un messaggio a un gruppo singolo, oppure a tutti i gruppi presenti.

Un’interessante funzione della Community è quella che permette agli amministratori di scrivere degli annunci generali, indirizzati e letti in tutti i gruppi riuniti in Community.

Per farlo, gli amministratori dovranno selezionare l’opzione di pubblicazione del messaggio nella bacheca della Community. Tuttavia, ai membri dei singoli gruppi, verrà data possibilità di rispondere soltanto ai messaggi dei gruppi ai quali appartengono, e non a quelli pubblicati in bacheca dagli amministratori.

Creare una community WhatsApp

Per creare una Community Whatsapp bisognerà accedere alla propria app aggiornata all’ultima versione disponibile.

Se si utilizza un dispositivo Android, bisognerà navigare sull’icona a sinistra della sezione “Chat”, che rappresenta alcuni omini stilizzati. Dopo aver selezionato il pulsante dedicato alla creazione di una nuova community, bisognerà inserire il Nome della Community e la sua descrizione.

Dopo aver inserito anche la foto, si potrà scegliere di inserire all’interno della Community i gruppi già esistenti, dei quali si è amministratori. Se si intende invece creare i gruppi ex novo, sarà possibile selezionare la sezione “Crea nuovo Gruppo”, e proseguire seguendo le indicazioni dell’applicazione.

Una volta creati i gruppi, si potrà inserire i singoli contatti all’interno di essi, oppure condividere il link col quale potranno effettuare la richiesta di iscrizione alla community.

Inoltre, una volta aggiunti i membri dei gruppi, è possibile designare alcuni partecipanti alla community come amministratori della stessa.