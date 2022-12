Gratta e vinci, come riconoscere il tagliando vincente: tra verità e bufale

Come riconoscere il biglietto vincente tra la moltitudine di Gratta e Vinci esposti?

In molti si chiedono se i metodi che spopolano in rete per riconoscere un gratta e vinci vincente siano attendibili.

È per questo che abbiamo deciso di esaminare i principali metodi che si dice possano aiutare a identificare il gratta e vinci vincente, prima di acquistarlo.

Riconoscere il fratta e vinci vincente: come fare?

Molti italiani sognano di vincere un gran quantitativo di denaro spendendo soltanto un euro per acquistare un gratta e vinci.

Per fare ciò, in rete vengono indicati alcuni trucchi attraverso i quali riconoscere un gratta e vinci fortunato in base alle sue caratteristiche esterne.

I trucchi che girano in rete, che vengono anche portati avanti dai giocatori più assidui, sono almeno due:

Numero seriale che va da 001 a 031;

che va da 001 a 031; Biglietto macchiato in segno di riconoscimento.

Analizzeremo questi due metodi per scoprire se c’è qualcosa di vero o sono delle teorie sbagliate.

Biglietto macchiato Biglietto fortunato: tra verità e bufala

Sul web si dice che, nel momento in cui un gratta e vinci presenta delle imperfezioni nella stampa o delle macchiette sulla sua superficie, presenti dei segni per contraddistinguerlo dalla moltitudine di biglietti perdenti.

Questo metodo per contraddistinguere il biglietto vincente, è stato però smentito persino dai giocatori più assidui. Il metodo del biglietto macchiato è una bufala bella e buona perché non è sostenuto da nessuna evidenza scientifica, e non è stato nemmeno confermato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Di conseguenza, non può dirsi che scegliere il biglietto macchiato possa portare a vincita certa.

Riconoscere il biglietto vincente dal numero seriale

Secondo alcuni, sarebbe possibile riconoscere il gratta e vinci vincente dal proprio numero seriale. I numeri che vengono presi in considerazione fra quelli vincenti, sono quelli centrali fra gli estremi 001 e 031.

Inoltre, insieme ai predetti estremi, si dice anche che i gratta e vinci con una o più x aggiunte al termine del numero seriale possano risultare vincenti.

Alla domanda se questi metodi possano trovare riscontro nella realtà dei fatti, occorre rispondere in maniera negativa. Non si può, infatti, riconoscere il gratta e vinci vincente dal proprio numero seriale, in quanto il funzionamento delle vincite segue un criterio meramente casuale.

Come fare per scegliere i biglietti vincenti

L’unico modo per aumentare le nostre probabilità di vincita è quello legato alle notizie ufficiali dare dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Secondo il Monopolio, infatti, i biglietti che possono concedere una probabilità di vincita maggiore sono diversi. Fra questi spicca il Miliardario Mega, che presenta un biglietto vincente ogni 3,46.

In ogni caso, si vuole qui avvisare il lettore che nessun criterio probabilistico potrà assicurare una vincita certa, in quanto l’assegnazione di biglietti vincenti segue dei criteri puramente casuali e impossibili da intercettare.