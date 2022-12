Sportello mobile INPS, cos’è e a chi si rivolge: sorride chi spesso non ha potuto farlo

Sportello mobile INPS: il servizio dedicato ad anziani ed utenti con disabilità e agli anziani che non possono recarsi allo sportello agevolmente.

Ideato per massimizzare l’accessibilità ai servizi INPS, lo sportello mobile permette di avere un’assistenza completa da casa.

Allo sportello mobile risponderanno degli operatori di centralino preparati a soddisfare le esigenze dell’utenza. Gli sportelli operativi attualmente attivi sono 111, e questo servizio risulta attivo sia nelle agenzie territoriali, sia nelle province.

Il funzionamento dello sportello mobile

Gli utenti che possono usufruire del servizio ricevono una lettera con il codice per l’identificazione personale. All’interno della medesima lettera, si troveranno anche i numeri telefonici e gli orari in cui il servizio è disponibile.

Dopo aver chiamato al numero indicato, l’utente potrà comunicare il proprio codice identificativo attraverso il quale l’operatore potrà accertarsi del diritto alla fruizione del servizio telefonico.

In seguito potrà richiedere tutti i servizi INPS, come ad esempio l’estratto contributivo, la certificazione Unica, il cedolino Pensionistico e quant’altro, senza avere il bisogno di recarsi fisicamente in ufficio.

Questa forma di servizio viene offerto in maniera esclusiva a:

Utenti con disabilità visiva di qualsiasi età;

Disabili accertati fino ai diciotto anni o da sessantacinque anni in su;

Pensionati con più di ottant’anni che siano residenti in Valle d’Aosta o nelle province autonome di Trento e Bolzano;

Lo sportello si pone quale strumento utile a favorire i disagi della mobilità. Lo scopo del progetto, infatti, è quello di eliminare definitivamente le barriere architettoniche, dal momento in cui l’utente può fruire dei servizi INPS con una semplice telefonata da casa.

Colmare il “digital divide”

Il servizio si rende inoltre necessario per via del costante invecchiamento della popolazione, dovuto all’innalzamento dell’aspettativa di vita.

Nelle fasce d’età più alte, infatti, esiste un elevato “digital divide”, che comporta la difficoltà per ogni anziano di fruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’INPS sul proprio portale.

Inoltre, tra i principali scopi del progetto ci sono quelli di fornire i servizi INPS nell’abitazione di chi ne ha bisogno, senza che occorra lo spostamento fisico dell’utente allo sportello.

Con questo servizio, l’INPS intende facilitare la fruizione dei servizi a quegli utenti che non hanno piena autonomia negli spostamenti fisici.

In questo modo, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale vuole sensibilizzare l’opinione pubblica in riferimento alle problematiche che scaturiscono dalla disabilità, unite a quelle per gli anziani.

A livello internazionale, lo sportello mobile INPS ha ottenuto diversi riconoscimenti. Non mancano inoltre i premi nazionali conferiti dalla stessa Pubblica Amministrazione.