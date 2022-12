Concorso pubblico: si cercano messi comunali, stipendio 1300 euro

Concorso pubblico per reclutare messi comunali, è richiesta soltanto la terza media.

Coi tempi che corrono, trovare lavoro è sempre più difficile. Chi ha sempre sognato lavorare in una pubblica amministrazione però, può provare a partecipare al nuovo concorso per messi comunali.

È possibile partecipare al concorso per messi comunali a Imperia, ma bisogna affrettarsi. I posti disponibili sono 3, il termine per la domanda scade il 6 dicembre.

Concorso pubblico per messi comunali

Sul sito internet del comune di Imperia sarà reso noto il luogo in cui si svolgerà la prova, mentre la prova consisterà in una prova scritta e in un colloquio.

Le prove saranno volte a capire se il candidato sarà idoneo a ricoprire il ruolo di messo comunale, e il punteggio di ognuna delle due prove sarà di 30 punti.

Le prove per ottenere il posto di messo comunale

La prova scritta per diventare messi comunali consisterà nello svolgimento di quesiti a risposta multipla oppure domande aperte.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove sono:

Rapporti con il pubblico;

Nozioni generali sulla sicurezza sul lavoro;

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Nozioni sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, con riferimento alle responsabilità dei dipendenti pubblici;

Norme generali dell’ordinamento comunale.

Per la prova orale, bisognerà affrontare un colloquio nel quale saranno verificate le competenze pratiche nonché quelle teoriche sulle predette materie. Molto importante sarà la verifica della propria predisposizione ai rapporti col pubblico.

Se le domande di partecipare al concorso superano un certo quantitativo, verrà effettuata una prova preselettiva.

La commissione esaminatrice determinerà i criteri attraverso i quali giudicare i candidati per un’eventuale preselezione.

Gli esiti delle prove d’esame verranno pubblicati sul sito internet dell’ente che organizza il concorso, ossia il Comune di Imperia.

Se i candidati avranno riportato un punteggio pari ad almeno 21/30, essi verranno ammessi alla prova orale.

Se nella prova orale si otterrà il medesimo punteggio di 21/30, i candidati verranno considerati idonei.

Per partecipare al concorso basta la terza media, ma saranno considerati requisiti preferenziali il possesso del diploma di qualifica professionale triennale o l’attestato di qualifica professionale biennale.

Domanda di ammissione al concorso

Per partecipare al concorso sarà obbligatorio allegare il curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato.

Inoltre, sarà operata una riserva per volontari delle forze armate, volontari in ferma prefissata di 1 e 4 anni, Volontari in ferma breve triennale e ufficiali di complementi in ferma prefissata o biennale.

Se al concorso non parteciperà nessun soggetto appartenente a una delle predette categorie, i posti saranno attribuiti ai partecipanti alla procedura di selezione.

Per tutte le altre informazioni, si consiglia di visitare il sito del comune di Imperia.