Prelievi al bancomat: cosa rischi se superi l’importo limite

Non tutti sanno che per i prelievi al bancomat esistono delle soglie massime da non superare.

I pagamenti digitali sono, senza dubbio, i metodi di pagamento più diffusi in Italia e stanno velocemente sostituendo i pagamenti in cash. Tuttavia, sono ancora milioni gli italiani che ricorrono con frequenza ai prelievi di denaro in contante allo sportello ATM. Del resto, anche se usato molto meno dai consumatori, il denaro contante è ancora uno strumento di pagamento molto utile.

Eppure, pare ci sia ancora molta confusione riguardo a quanto denaro è possibile prelevare con il proprio bancomat. Quanti soldi si possono prelevare in un giorno dal proprio bancomat? E qual è il limite mensile? In questa breve guida, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Prelievi al bancomat: quali sono le soglie massime

Nonostante, il pagamento in denaro contante sia una pratica sempre meno utilizzata, sono ancora milioni gli italiani che continuano a prelevare cash attraverso gli sportelli automatici. Tuttavia, non tutti sanno che esistono dei limiti all’importo che può essere prelevato al bancomat.

Ebbene, iniziamo dicendo che, di norma, il limite di prelievi in contanti varia a seconda dell’istituto di credito in cui si è correntisti e dagli eventuali accordi intercorsi tra istituto e cliente. In linea generale, si parla di un range che oscilla tra i 250 euro fino ad un massimo di 1000 euro al giorno. Una volta raggiunta la soglia massima giornaliera stabilita, il bancomat non è più utilizzabile fino al giorno successivo. Normalmente, gli istituti di credito prevedono anche dei limiti mensili. Solitamente, il limite mensile di prelievo viene fissato tra i 3 mila ed i 5 mila euro, soglie che chiaramente possono variare a seconda della banca. Inoltre, proprio come accade per il limite giornaliero, anche nel caso in cui venga superata la soglia mensile, il bancomat non sarà più utilizzabile fino al mese successivo.

Può essere utile sapere che non solo il prelievo di contante ha un limite massimo, ma chi possiede un bancomat deve prestare attenzione anche al limite di spesa, vale a dire, l’importo massimo che può essere speso con bancomat. In genere, la soglia di spesa massima giornaliera ha un importo che varia dai 600 ai 1000 euro al giorno. Ad ogni modo, proprio come abbiamo detto in precedenza, si tratta sempre di indicazioni relative, giacché ogni banca può decidere di applicare parametri diversi. Pertanto, potrebbe essere utile consultare il foglio contrattuale rilasciato con il bancomat, oppure, consultare il proprio istituto di credito per conoscere con certezza il proprio limite di prelievo e o di pagamento, sia giornaliero che mensile.