Cellulari: hai mai provato la funzione 6-7 sul tuo telefonino? Scopri subito quanto è utile!

Il cellulare è diventato nel giro di pochi anni uno strumento indispensabile per tutti noi. Eppure, ancora non conosciamo tante delle sue utilissime e curiose funzioni.

Tutti sappiamo bene che, al giorno d’oggi, il cellulare è un dispositivo tecnologico assolutamente indispensabile. Del resto, lo sviluppo tecnologico ha permesso una incredibile evoluzione di questi apparecchi, consacrandoli oggetti imprescindibili in ogni aspetto del nostro quotidiano.

Oramai, i telefonini sono strumenti fondamentali, non solo in situazioni di emergenza, ma anche in circostanze più banali, che vanno dalla sfera professionale alla gestione delle attività della propria casa.

Che i cellulari siano onnipresenti nella vita quotidiana di ogni individuo, lo conferma anche una recente indagine, secondo la quale, ognuno di noi utilizza lo SmartPhone per quasi 77 ore al mese. Eppure, ci sono ancora tante utili e curiose funzioni che non conosciamo dei nostri cellulari, proprio come il numero 67. Scopriamo esattamente di cosa si tratta.

Cellulari e curiosità: cos’è e a cosa serve il numero 67

Nonostante, i cellulari facciano parte integrante della nostra vita, molti di noi ancora non conoscono tante curiosità e utili funzioni di questi apparecchi. Proprio come la combinazione del numero 67 sul display del nostro telefonino.

Iniziamo dicendo, che si tratta di una funzionalità accettata dalla gran parte degli operatori di telefonia mobile ed è un utile strumento che permette ad ogni utente di restare sempre raggiungibile. In buona sostanza, nel caso in cui si riceva una chiamata intanto che si è occupati in un’altra conversazione, per non perderla, basterà digitare sul display del proprio dispositivo cellulare i tasti **67* seguito dal numero di telefono sul quale trasferire la seconda chiamata in entrata ed, infine, dal tasto #. Insomma, una buona soluzione per non perdere nessuna chiamata in entrata ed essere sempre raggiungibili dai propri contatti. Questa funzione è già disponibile per tanti dispositivi, tuttavia, per una maggiore sicurezza, potrebbe essere opportuno chiedere conferma al proprio tecnico o operatore telefonico.

Il numero 67 rappresenta un ulteriore passo in avanti verso una maggiore funzionalità dei nostri inseparabili cellulari. Tuttavia, vogliamo ricordare che, nonostante i telefonini siano nostri validi alleati nella vita di tutti i giorni, è meglio evitarne l’uso eccessivo. Esso può essere causa di gravi rischi per la nostra salute come il danneggiamento della vista, causate dalle radiazioni che emette. In più, può causare disagi nelle relazioni sociali, spingendo soprattutto i soggetti più deboli all’isolamento. Insomma, usiamolo con discernimento e prestiamo attenzione affinché il dispositivo cellulare non diventi una dipendenza, ma resti un beneficio.