Gratta e vinci, vinti 500 mila euro da mamma e figlia: avevano giocato insieme

Il titolare della tabaccheria ha riferito che ad acquistare il biglietto fortunato sono state due cittadine ucraine. Mamma e figlia hanno tentato la fortuna spendendo 5 euro per acquistare un gratta e vinci “Tutto per tutto”, grattando la superficie si sono rese conto che c’erano i numeri che gli permettevano di ottenere un premio.

Ma c’era di più, le due donne hanno scoperto il numero 23 che gli ha consentito di dare una vera e propria svolta alla loro vita. Fabrizio Mariani, titolare della tabaccheria ha raccontato a canaledieci.it ciò che ha visto in prima persona: “Non avevo mai visto prima nella mia tabaccheria queste due persone”. L’uomo, infatti, dice di essere proprietario dell’esercizio commerciale da meno di un mese.

Il racconto continua: “Loro stesse mi hanno raccontato che sono due profughe fuggite qui in Italia a seguito della drammatica guerra in corso, che sta dilaniando l’Ucraina”. Una storia da favola quindi, la coppia di donne ha acquistato il biglietto con il tagliando contrassegnato dalla serie 72, numero 036.

Vincita al gratta e vinci per mamma e figlia ucraine, favola di Natale

Le due donne hanno grattato all’istante nella tabaccheria scoprendo per ben due volte il numero 23 oltre i numeri che hanno permesso loro di vincere 500 mila euro. Il sig. Mariani ha poi continuato dicendo che: “Personalmente questa vincita è la prima e più grande da quando gestisco io questo locale”.

Il racconto continua dicendo che madre e figlia, dopo la sorpresa della vittoria, erano incredule e quasi svenivano di fronte al titolare del negozio per la forte emozione. Hanno chiesto a Fabrizio Mariani di prendere il loro biglietto vincente e di verificarlo. Forse non credevano ai loro occhi come si può ben capire, ma la vincita è stata confermata e le due donne potranno rifarsi una vita contando su un cospicuo aiuto.

Il titolare ha concluso la propria intervista a canaledieci.it dicendo: “Mi auguro che questa somma possa aiutarle nel loro ambientamento nel nostro Paese e rimarranno per sempre nella memoria mia e degli altri miei due soci, Luca Barbieri ed Antonio Nunziata, per essere stati i primi ad accaparrarsi un jackpot così colossale da quando gestiamo Il paese dei Tabacchi – Smoke & Games”.