Bonus trasporti scadenza dicembre: trucco per averlo a gennaio

Il bonus trasporti pari a 60 euro è stato stanziato per l’acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici su strada o tramite treno. La sua validità è prevista fino al 31 dicembre 2022 ma c’è un modo per prolungarne la durata fino a gennaio 2023. Ecco come.

Dedicato a tutte le persone con Isee inferiore a 35.000 euro, figli a carico e altre caratteristiche che contribuiscono a creare una situazione di difficoltà. Il bonus, in alcune situazioni, copre anche l’abbonamento già acquistato con un rimborso. Ma come fare a prolungarne la durata?

Da settembre 2022 si può richiedere il bonus trasporti sulla piattaforma ministeriale dedicata. Si tratta di un agevolazione descritta dal Decreto Aiuti che agevola l’acquisto di abbonamento per trasporti con mezzi pubblici e ferroviari.

La richiesta può essere eseguita ogni mese dal titolare dell’abbonamento fino al termine ultimo fissato a dicembre 2022. Inoltre c’è l’opzione offerta da alcune aziende che consente di ottenere un rimborso sull’abbonamento precedentemente acquistato.

Bonus trasporti a gennaio 2023, come ottenerlo

La scadenza del bonus abbonamento autobus e treno è a dicembre di quest’anno ma c’è la possibilità di ottenerlo anche per il primo mese dell’anno nuovo. Lo sconto si può ottenere, però, solamente se si acquista l’abbonamento entro il 31 dicembre del corrente anno. Quindi il bonus 60 euro trasporti pubblici si acquista il primo giorno del mese per l’abbonamento di dicembre.

Ad esempio, a Milano il costo è di 39 euro per abbonamento mezzi pubblici urbani, con lo sconto di 60 euro rimangono 21 euro che si possono usare per l’acquisto dell’abbonamento trasporti ferroviari e autobus valido per gennaio. Il trucco funziona solo se si compiono tali acquisti entro la fine di dicembre 2022. In questo modo si pagherà solamente 18 euro per abbonarsi ai trasporti urbani di Milano. Gli stessi calcoli si possono fare regolandosi con i prezzi di altre città.

Come richiedere il bonus bus e treno di 60 euro

La domanda per ottenere lo sconto abbonamento trasporti si deve inviare tramite la piattaforma www.bonustrasporti.lavoro.gov.it dopo essersi registrati. I dati richiesti per accedere all’agevolazione sono i seguenti: codice fiscale, nome e cognome del titolare dell’abbonamento. Se si tratta di minori è necessario indicare il tutore legale o la persona che se ne fa carico.

Inoltre nella piattaforma viene richiesto il reddito del 2021, con Isee inferiore a 35 mila euro. La domanda deve chiarire l’importo richiesto tramite bonus indicando i costi da sostenere e il gestore dei servizi di trasporto pubblico. Se non si è a conoscenza del costo da sostenere si può chiedere il totale di 60 euro. Sarà poi il gestore del servizio a richiedere solo la somma dovuta.