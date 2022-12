Privacy WhatsApp: tre trucchi per essere quasi invisibili

Quali sono i modi più semplici per aumentare il livello di privacy su WhatsApp?

WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più popolare d’Italia. In pochi sanno, però, che le impostazioni dell’app permettono di ottenere un elevatissimo livello di privacy contro spioni e malintenzionati.

Proseguendo nella lettura dell’articolo si potranno scoprire i tre migliori trucchi WhatsApp per ottenere un livello di privacy molto alto.

Privacy WhatsApp: i tre migliori trucchi per risultare quasi invisibili

Per aumentare la privacy WhatsApp si deve intervenire dal menu impostazioni.

Una volta qui, occorre selezionare l’opzione “Privacy” e scegliere tutte le opzioni visualizzate, una ad una.

Le opzioni sulle quali bisognerà intervenire sono:

Ultimo accesso e online; Immagine del profilo; Info; Stato; Conferme di lettura; Gruppi Posizione in tempo reale.

In via preliminare, ove possibile tra le opzioni considerate, occorre impostare la privacy di ognuna di queste opzioni, da “Tutti” a “I miei contatti”, in modo tale da poter escludere qualcuno dalla visualizzazione delle proprie informazioni semplicemente eliminandolo dalla rubrica.

Inoltre, sarà importante anche disattivare le conferme di lettura, in maniera tale da non far sapere a chi invia il messaggio che si è letto quanto a voi inviato con le spunte blu.

Inoltre, se non si vuole che tutti i contatti vedano le vostre informazioni, e si ha la necessità che ad alcuni vengano nascoste, si potrà selezionare, “I miei contatti eccetto” per escluderne alcuni specifici.

Inoltre è possibile permettere soltanto ad alcuni contatti selezionati di vedere le nostre informazioni.

Molto importante per non rendere disponibile la propria posizione a chiunque, è impostare la voce “La mia posizione” a “Nessuno”.

In questo modo, potrete escludere la visualizzazione della vostra posizione già condivisa in alcune chat.

Sicurezza WhatsApp: attivare le notifiche di sicurezza

Anche se le chat di WhatsApp sono protette attraverso la crittografia end to end, si consiglia di attivare la ricezione delle notifiche se un contatto di una chat crittografata cambia il proprio codice di sicurezza.

Su Android bisognerà aprire WhatsApp, selezionare “Impostazioni“, poi “Account“, quindi “Sicurezza“. In questo menu bisognerà attivare l’opzione: “Mostra notifiche di sicurezza su questo dispositivo”

La procedura per abilitare questa funzione su iPhone riguarda (anche) le impostazioni generali dello smartphone. In particolare, dal menu impostazioni del dispositivo, selezionare “Account“, poi “Notifiche di sicurezza” e, in seguito attivare la funzione “Mostra le notifiche di sicurezza su questo telefono”.

Si ricorda che, qualora si utilizzi WhatsApp su altri dispositivi col medesimo account, la procedura andrà seguita per ogni dispositivo.

WhatsApp Web: effettuare la disconnessione

Infine, un’ultima operazione riguarda l’utilizzo di WhatsApp sul browser web del proprio computer.

Se si dovesse dimenticare di effettuare la disconnessione una volta chiuso il browser, chiunque dovesse accendere il computer, potrebbe utilizzare il vostro account WhatsApp a proprio piacimento.

Di conseguenza, consigliamo a chiunque voglia usare WhatsApp web da computer di ricordare, al termine del suo utilizzo, di cliccare sui tre puntini verticali sulle chat e selezionare “Disconnetti”.

Con questi tre trucchi WhatsApp, quindi, sarà possibile avere un elevato livello di privacy, ed essere immuni da eventuali furti di identità o, semplicemente, violazioni della vostra riservatezza.