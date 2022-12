I 3 migliori cellulari da regalare per questo Natale

Il Black Friday ed il Cyber Monday sono ormai passati e può capitare che, per svariati motivi, non si sia riusciti ad approfittare di alcune offerte, fortunatamente però molte altre occasioni imperdibili sono in vista per Natale, proprio in tempo per comprare i regali.

Gli smartphone ormai sono parte della quotidianità di tutti e proprio per questo il Natale potrebbe essere l’occasione perfetta per acquistarne uno e regalarlo alle persone a cui si tiene di più, che siano famigliari, amici, il proprio partner o persino sé stessi. Ecco i 3 migliori cellulari da acquistare per questo Natale.

Regalare uno smartphone non è di certo un’impresa semplice, soprattutto a causa della vastissima varietà di modelli presenti sul mercato tra cui scegliere. In questo articolo verranno elencati 3 smartphone, i più amati dai consumatori e che possono essere destinati ai vari componenti della famiglia, dalla fidanzata, al marito ed anche al proprio genitore.

Il primo cellulare è il Samsun Galaxy S22 e lo si può trovare a circa 600 euro, prezzo che sicuramente verrà abbassato in vista delle festività natalizie. Questo telefono di ultima generazione è uno degli smartphone Android più avanzati e performanti attualmente in commercio. Il display, davvero incredibile è grande 6,1 pollici ed ha una risoluzione di 2340×1080 pixel.

Il 5G integrato permette un’eccellente trasferimento dati ed un’ottima navigazione nel web. La fotocamera da 50 megapixcel crea foto da 8165×6124 pixel e permette di registrare video in 8k. Il Samsung Galaxy S22 è di sicuro un regalo mozzafiato, soprattutto per chi è amante della fotografia o ha la fortuna di lavorare nei social.

I cellulari richiesti come regalo di Natale 2022

Il secondo cellulare richiede un budget molto più basso, infatti il Redmi 9 può essere facilmente reperibile a 130 euro, anch’esso potrà probabilmente beneficiare di ulteriori sconti per le festività. Pur costando molto meno del top di gamma, questo smartphone non ha niente da invidiare grazie ai 6,3 pollici ed uno schermo con risoluzione a 2340×1080 pixel.

La fotocamera è da 13megapixel e permette di effettuare foto con una risoluzione di 4128×3096 pixel e video in fullHD, 1920×1080. Il terzo ed ultimo smartphone ha un target sicuramente molto diverso eppure è proprio uno dei più ricercati dell’ultimo periodo.

L’Amico smartphone XL di Brondi consente anche alle persone più anziane o a quelle con difficoltà visive di usare uno smartphone che ha tutte le funzionalità dei modelli più tradizionali, infatti, oltre all’ottima autonomia della batteria ed al display super-inclusivo, si potranno scaricare le applicazioni più comuni direttamente dal Google Play Store, come WhatsApp o Facebook.