Ibuprofene, riflettori puntati su una nuova preoccupante controindicazione, a cosa prestare attenzione

Un recente studio ha messo in luce una nuova preoccupante controindicazione dovuta all’assunzione di ibuprofene. Ecco a cosa è necessario prestare attenzione.

L’ibuprofene, proprio come tutti i FANS, svolge un’azione che mira a bloccare la produzione delle prostaglandine, ovvero, le molecole coinvolte nella formazione di infiammazioni. Pertanto, risulta particolarmente indicato nel trattamento di dolori come mal di testa, nevralgia, crampi mestruali. L’ibuprofene viene fortemente consigliato anche per combattere dolori muscoloscheletrici, traumatici, post – partum e post – operatori.

In più, spesso, ne viene consigliata l’assunzione in caso di artrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, periartrite scapolo – omerale, reumatismi extrarticolari, miosite, lombalgia, sciatalgia, radicolo – nevriti, fibrosite, tenosinovite e morbo di Still.

Date le sue incredibili proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche, l’ibuprofene è largamente utilizzato. Tuttavia, è sempre opportuno non sottovalutarne gli eventuali effetti indesiderati. Sebbene, non tutti i pazienti li manifestino, l’assunzione di ibuprofene può comportare diverse controindicazioni, soprattutto, gastrointestinali come: vomito, nausea, difficoltà nella digestione, diarrea, gastrite e così via. Inoltre, in alcuni casi, l’ibuprofene può scatenare reazioni allergiche o disturbi come sonnolenza, confusione e vertigini. Ed ora, secondo un recente studio, ci sarebbe una nuova preoccupante controindicazione, dovuta all’assunzione di ibuprofene.

Ibuprofene, scoperta una nuova preoccupante controindicazione

Grazie alle proprietà antidolorifiche ed antinfiammatorie, l’ibuprofene è molto utilizzato. Purtroppo però, in alcuni casi, l’assunzione di fans come l’ibuprofene, può comportare una serie di effetti collaterali anche importanti. In più, di recente, alla lunga lista di possibili controindicazioni, pare si sia aggiunto un nuovo pericolo. Infatti, secondo un recente studio, presentato alla riunione della Radiological Society of North America, l’assunzione di ibuprofene per curare l’osteoartrite, non solo non risulterebbe efficace ma potrebbe addirittura causarne un peggioramento.

Gli studiosi, guidati da Johanna Luitjens, hanno preso in analisi gli sviluppi medici di 227 pazienti affetti da moderata a grave artrite e curati con ibuprofene. Successivamente, i risultati sono stati confrontati con quelli di 793 pazienti con lo stesso disturbo ma non trattato con farmaci antinfiammatori. Ebbene, i risultati ottenuti hanno evidenziato come non solo l’uso di ibuprofene non abbia apportato benefici di alcun tipo, addirittura, si sarebbe dimostrato controproducente, peggiorando lo stato dell’infiammazione.

Al momento, per gli esperti non ci sarebbe una spiegazione certa a questa nuova preoccupante controindicazione all’assunzione di ibuprofene. Tra le ipotesi avanzate in fase di studio, il fatto che i soggetti che assumono fans sarebbero meno oppressi dal dolore e, dunque, più spinti a svolgere un maggiore movimento fisico che causerebbe il peggioramento dell’artrite.