Il trucco di WhatsApp che sta facendo impazzire gli utenti: scoprilo!

WhatsApp è una delle piattaforme di messagistica istantanea più famose al mondo, solo in Italia infatti viene usata ogni giorno da oltre 33 milioni di persone, cifra che aumenta fino ad un miliardo e mezzo se si contano tutti i 180 paesi del mondo in cui è presente.

Tutta questa mole di persone richiede sicuramente un’alta personalizzazione dell’applicazione, aspetto a cui gli sviluppatori prestano una particolare attenzione. Un trucchetto conosciuto da pochi potrebbe rendere l’app ancora più invitante, infatti sfruttando questa impostazione si possono nascondere molte cose ai propri contatti.

Almeno una volta nella vita sarà capitato di avere su WhatsApp il contatto di una persona, magari un familiare, un collega o un conoscente che, per un motivo o per un altro non può essere bloccato permanentemente. In queste circostanza apparire online su WhatsApp potrebbe dare l’occasione a queste persone per inviare nuovi messaggi o audio messaggi.

Questa funzione potrebbe eliminare tutte le situazioni simili dato che permetterebbe di essere invisibili ai contatti, i quali non potranno mai più sapere se un loro messaggio è stato letto, se si è online o quando è stata aperta l’applicazione per l’ultima volta. Così facendo ogni persona potrà avere maggiore privacy e sarà lei per prima a decidere chi contattare e, soprattutto, quando.

Per quanto l’app possa essere estremamente utile in alcune occasioni, spesso si perde di vista il fattore della privacy, infatti ogni accesso su WhatsApp viene reso noto a tutti, anche ai membri dei gruppi costituiti da persone completamente sconosciute, che non fanno parte di alcuna cerchia di amici o dei colleghi di lavoro.

Il trucco di WhatsApp per diventare invisibili

Una soluzione a tutti questi problemi potrebbe essere proprio l’attivazione di questa semplice impostazione, che può essere trovata nelle impostazioni dell’applicazione. Più per la precisione sarà sufficiente premere sui tre puntini a destra dell’app, aprire “Impostazioni” poi “Account”, proseguire in “Privacy” e poi selezionare “Ultimo accesso”.

Questa funzione permette di personalizzare addirittura i contatti che potranno conoscere il proprio stato online, andando a selezionare manualmente tutte le persone interessate. In questo modo si potranno andare a nascondere i propri accessi a chiunque si voglia, senza dover necessariamente bloccare il contatto in maniera temporanea o definitiva.

Questo è uno dei tanti trucchi che sono disponibili su WhatsApp, che quotidianamente cerca di avvicinarsi e superare, per quanto possibile, tutti i competitor, creando aggiornamenti e funzionalità che hanno l’obiettivo di mantenere alto il numero degli utenti registrati.