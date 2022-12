Poste Italiane 2023: ai blocchi di partenza tanti nuovi ed interessanti servizi

Con l’intento di crescere sempre di più ed ampliare la propria clientela, Poste Italiane dà il via libera a nuovi interessanti servizi. Ecco tutte le novità attese con l’arrivo del nuovo anno.

Poste Italiane punta sempre più in alto e attraverso la voce dell’amministratore delegato, Matteo Del Fante, annuncia un nuovo anno ricco di servizi. A partire dall’integrazione tra Lis e Poste, passando per un’offerta di contratti di fornitura di energia siglabili con Poste. Tra le tante novità, anche un utile servizio di consegna di farmaci a domicilio e l’immancabile lancio di nuovi Buoni Fruttiferi postali.

L’integrazione tra Lis e Poste è, senza dubbio, la sfida più impegnativa per il mondo Poste Italiane, proprio come spiega lo stesso Del Fante al Corriere“è una delle grandi partite che abbiamo davanti. Per noi è cruciale integrare al meglio una rete molto capillare di 55 mila punti, come quella dei tabaccai, con la rete dei nostri uffici postali. L’obiettivo dell’integrazione – continua l’amministratore delegato di Poste Italiane – è consolidare il ruolo PostePay nei servizi di pagamento”. Per quanto riguarda il fronte assicurativo, Del Fante si dice soddisfatto dell’assetto con Anima e non prevede nessun aumento della quota attuale dell’11%.

Tra le novità, si parla anche di un’offerta di contratti di fornitura di energia, siglabili con Poste. Tuttavia, sul suo lancio pare ancora non ci sia una data ufficiale, si pensa ai primi mesi del nuovo anno. Tra i progetti di Poste Italiane anche la consegna a domicilio di medicinali. Al momento, l’operazione è in fase di test in 170 comuni italiani e ha l’intento di recapitare i farmaci a temperatura controllata. Inoltre, a partire dal nuovo anno Poste Italiane amplierà ancora la gamma di buoni fruttiferi.

Poste Italiane: i nuovi buoni fruttiferi postali

Per il mondo Poste Italiane, sono tante le novità in arrivo con il nuovo anno. Tra queste spicca, senza dubbio, una vasta gamma di buoni fruttiferi adatti davvero ad ogni tipo di esigenza. Tutti i prodotti offerti non hanno costi di sottoscrizione e rimborso, fatta eccezione per gli oneri fiscali. In più, Poste offre la possibilità di richiedere in qualsiasi momento il rimborso del capitale investito entro il termine di prescrizione, sono facili da sottoscrivere e presentano il vantaggio di una tassazione agevolata.

Tra i prodotti offerti il Buono Rinnova con un rendimento annuo lordo a scadenza pari al 3,25%. Il Buono Risparmio Sostenibile con rendimento fisso crescente e la possibilità, a scadenza, di conseguire un premio legato all’andamento. Oppure il buono dedicato ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste Italiane, il buono soluzione eredità con rendimento annuo lordo pari al 3%.

Insomma, un 2023 ricco di entusiasmo per tanti nuovi progetti e servizi attende l’azienda Poste Italiane e tutta la sua clientela.