Dal 20 Dicembre la TV non sarà più come prima

Chiunque guardi assiduamente la televisione sarà già molto preparato sull’argomento, tuttavia c’è ancora un grande numero di persone che non conoscono i cambiamenti che stanno per coinvolgere tutte le TV presenti nelle case degli italiani.

Il passaggio alla nuova tecnologia del digitale terrestre rappresenta una piccola rivoluzione per i propri programmi preferiti poiché da Gennaio ogni canale trasmetterà in alta definizione. Per poter continuare a vedere la televisione però bisogna assicurarsi di avere un dispositivo compatibile, controllando sia TV che eventuale decoder.

Il passaggio alla nuova generazione del digitale terrestre è partita gradualmente già dalla scorsa estate quando, in alcune regioni italiane, molto canali hanno cominciato il processo di migrazione verso la tecnologia Mpeg-4 (Moving Picture Experts Group), che sarà il nuovo standard utilizzato nei canali di tutta Italia a partire da fine Dicembre 2022.

Il 20 Dicembre segna l’ultimo giorno in cui sarà possibile vedere i canali così come sono conosciuti attualmente e già per Natale tutte le famiglie potranno godere della visione in HD dei programmi, dei film, dei telefilm e dei telegiornali mandati in onda su ogni canale televisivo.

Per godere della novità bisogna assicurarsi di avere a disposizione nelle proprie case i dispositivi compatibili con il nuovo standard televisivo DVB-T2-HEVC Main 10. Per verificare se la televisione può essere adatta alla visione è sufficiente compiere pochi semplici passi, che permetteranno di eliminare ogni dubbio.

Canali TV in alta definizione, attenti alla compatibilità

Se non si conoscono le specifiche tecniche della propria tv basterà sintonizzarsi sui canali 100 e 200 e controllare se compare la scritta “Test HEVC Main 10”, solo in questo caso infatti si avrà la certezza riguardo la compatibilità della tv con il nuovo standard di trasmissione televisiva. Se la scritta però non compare bisognerà attrezzarsi con una nuova tv o con un decoder di ultima generazione.

Non tutti hanno potuto godere del bonus messo a disposizione dallo Stato per sostenere l’economia delle famiglie che hanno dovuto provvedere al cambio di dispositivo, tuttavia l’acquisto del decoder comporta una spesa piuttosto bassa, soprattutto se non si ha intenzione di cambiare direttamente la TV.

In più, se si soddisfano i requisiti richiesti, si può sempre approfittare della consegna gratuita ed a domicilio del nuovo decoder. In questo caso sarà sufficiente, qualora si rientri nell’iniziativa, chiamare il numero telefonico dedicato al servizio e richiedere una data per la consegna, gestita da Poste Italiane, così da godere di un nuovo decoder e dell’assistenza per l’installazione.