Buoni Soluzione Eredità, rendimento al 12,55% in Poste Italiane

Eredità in denaro? Per farli fruttare c’è un sistema infallibile che non tutti conoscono: BSE, Buoni Soluzione Eredità. Di cosa si tratta e come si possono ottenere? Se ti è capitato di ricevere soldi in eredità magari ti sei chiesto come utilizzarli senza tenerli fermi in un conto con costi e zero guadagni. Poste Italiane ha pensato a una soluzione perfetta, facciamo chiarezza.

Come sfruttare nel modo giusto il denaro ricevuto in eredità? Tenerli fermi nel conto Bancoposta? Acquistare beni immobili o mobili? Andare in vacanza? Le possibilità sono tante ma perché non pensare a farli rendere investendoli in Buoni fruttiferi postali? Vediamo quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle proposte di Poste Italiane.

I BFP sono prodotti finanziari di investimento garantiti dallo Stato. Un sistema per conservare i risparmi ottenendo un rendimento proporzionato alla somma di denaro versata in deposito. I vantaggi dei Buoni fruttiferi postali, e in particolare dei Buoni Soluzione Eredità, è l’alta percentuale di guadagno che si può ottenere.

Perché investire l’eredità in Buoni Soluzione Eredità?

I Buoni di investimento suggeriti a chi riceve una certa somma tramite una successione, sono i BSE che forniscono una percentuale di rendimenti pari al 12,55%. Si tratta di un prodotto di investimento di Poste Italiane che si può sottoscrivere senza che ci sia alcun costo di sottoscrizione da sostenere e tassazione agevolata al 12,50%.

Inoltre non ci sono spese di gestione e offrono una crescita costante o crescente del capitale nel caso si stipuli un contratto d’investimento con struttura step up. Il tempo consigliato per i Buoni Soluzione Eredità, è di 4 anni al termine dei quali si può ritirare il 100% del capitale versato più gli interessi maturati con aliquota del 3%.

Non c’è obbligo di lasciare in deposito il denaro per tutto il periodo del contratto, il capitale può essere ritirato prima ma in questo caso non vengono pagati gli interessi e vengono detratti gli oneri fiscali.

Svantaggi dei Buoni fruttiferi postali

I principali svantaggi dei prodotti di investimento postali sono legati soprattutto al regolamento che non consente di ritirare gli interessi maturati prima del termine del periodo di deposito. Inoltre per alcune tipologie di Buoni fruttiferi, il rendimento non è così alto ma questo dipende anche dalla somma investita e dalla durata dell’investimento.