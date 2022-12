Buono ordinario di Poste Italiane, investimento sicuro

Il Buono ordinario è un prodotto d’investimento che si può sottoscrivere presso uno degli sportelli di Poste Italiane. Di cosa si tratta e perché conviene farlo? Si tratta di un metodo per far fruttare i propri risparmi in modo semplice e sicuro, il rendimento è fisso e sempre crescente. Un sistema di guadagno così sicuro da essere disponibile fin dal 1925.

Buoni fruttiferi postali come far fruttare i risparmi

Tra i Buoni fruttiferi postali esiste un prodotto di investimento conveniente per il guadagno ma che prevede un deposito a lunga durata. Nello specifico si parla di 20 anni di blocco della somma di denaro da investire per avere un ottimo guadagno. Il Buono ordinario è caratterizzato, infatti, da una percentuale di rendimento pari al 2,50%.

Attivo fin dal lontano 1925, il Buono fruttifero postale ordinario, è tra i preferiti dagli investitori italiani. Tra le sue caratteristiche risalta l’opzione di poter ritirare il capitale versato in ogni momento, anche prima dei 20 anni.

Chi sceglie di investire nel Buono ordinario può sempre contare su un rendimento fisso e continuamente in crescita, una certezza di guadagno. Gli interessi vengono pagati già dopo un anno dalla data si sottoscrizione dell’investimento. In seguito si possono ritirare ogni 60 giorni.

Di cosa si tratta e come funziona il Buono ordinario postale

I Buoni fruttiferi postali, compreso il Buono ordinario, non prevedono spese di attivazione e nemmeno di rimborso. Sono comunque da pagare gli oneri fiscali obbligatori per i guadagni da investimento. Per questo tipo di BFT vige la tassazione agevolata pari al 12,50% da calcolare sugli interessi.

Questo prodotto di investimento viene emesso dalla Cassa depositi e prestiti e gode della garanzia dello Stato. Per accedere al Buono fruttifero e sottoscrivere un investimento ordinario, basta accedere al sito di Poste Italiane, anche tramite App, se si è titolare di un conto Bancoposta e richiedere il titolo desiderato. Altrimenti si può usufruire dell’aiuto di un operatore recandosi nell’ufficio postale più vicino con il codice fiscale e la carta d’identità.