Come risparmiare sulla cura dei denti senza rischi: i consigli degli esperti

Con l’attuale crisi economica italiana, il dentista non fa tremare solo le persone spaventate ma anche i relativi portafogli, dato che le spese mediche destinate alla cura dei denti sono considerate tra le più costose con cui avere a che fare e sempre più persone rischiano di rinunciarci.

Non sempre è necessario spendere una fortuna per curarsi i denti, così come non è detto che un costo molto basso indichi la scarsa abilità dello specialista. Per fare la scelta giusta ci sono tanti parametri da valutare, proprio per questo vengono in aiuto l’Associazione Federconsumatori, e l’Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani.

Ogni anno sempre più persone rinunciano alle cure odontoiatriche periodiche a causa dei costi che molto spesso risultano essere assolutamente fuori portata per le famiglie in difficoltà. Alcuni scelgono di affidarsi a studi dentistici situati al di fuori dell’Italia, andando incontro a lunghi e stancanti viaggi, per cercare di risparmiare il più possibile.

Poiché le cure di questo genere sono essenziali per il benessere fisico delle persone, la Fedeconsumatori e l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani ha stilato un protocollo specifico dove sono delineati i punti che permettono di aiutare le persone nella scelta del proprio nuovo dentista di fiducia, riuscendo ad evitare le truffe ed i prezzi inspiegabilmente alti.

Le associazioni consigliano innanzitutto di controllare il sito del Ministero della Salute per verificare se il Servizio Sanitario Nazionale offra il trattamento di cui si ha bisogno. In questo modo si potranno risparmiare davvero molti soldi, tuttavia si dovranno controllare periodicamente le disponibilità in quanto la sanità viene gestita a livello Regionale.

A cosa prestare attenzione per risparmiare sul dentista

Il secondo punto stilato consiglia di evitare i centri eccessivamente pubblicizzati, specialmente se gli studi fanno parte di una catena odontoiatrica e dove gli operatori cercano in tutti i modi di fornire al paziente delle cure o dei trattamenti non richiesti, costosi o meno che siano. Il rapporto tra paziente e dottore deve essere incentrato sulla salute e non sul fatturato.

Se si hanno dubbi riguardo l’affidabilità di un centro dentistico si può sempre cercare il nome all’interno dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, cercando anche eventuali reclami e recensioni online, così da sapere a cosa si va incontro una volta entrati nello studio.

L’ultimo consiglio riguarda il confronto dei preventivi tra più specialisti, infatti con la copia della propria cartella (a cui il paziente ha sempre diritto), si potranno valutare più opzioni richiedendo la dichiarazione di conformità. In questo modo si avrà accesso a diverse alternative, alcune delle quali probabilmente più economiche e magari più obiettive.