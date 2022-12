Natale: se vivi qui puoi avere il bonus per la spesa del cenone

In arrivo un nuovo aiuto economico destinato alle famiglie più vulnerabili per combattere il Caro Natale. Ecco tutti i dettagli sul bonus Natale.

Il Natale è alle porte e sarà, senza dubbio, più costoso del solito. Secondo le associazioni Codacons e Assoutenti, le festività natalizie costeranno quasi 340 milioni in più, ai consumatori italiani. Del resto, i rincari hanno colpito indistintamente tutti i beni e servizi. Per cui, dai generi alimentari agli addobbi delle feste, tutto costerà sensibilmente in più rispetto agli altri anni (mediamente il 40% in più).

Si stima che siano almeno tre famiglie su dieci a dare un taglio netto alla spesa destinata alle feste natalizie, proprio a causa dello spropositato aumento dei prezzi. Alla luce di questo, molte enti locali hanno proposto diverse misure di aiuto alle famiglie.

Proprio come ha fatto questo Comune, che ha deciso di elargire un bonus da 500 euro ai cittadini in condizioni di disagio economico.

Bonus per la spesa di Natale: cos’è e come ottenerlo

Ci attende un Natale all’insegna degli aumenti, basti pensare che l’occasione costerà ad i consumatori italiani quasi 340 milioni in più rispetto agli altri anni. Secondo le associazioni di categoria i consumatori italiani dovranno spendere circa il 40% in più per gli addobbi di natale e per imbandire la tavola. Alla luce di questi dati, potrebbero essere migliaia le famiglie che si aspettano un Natale sottotono.

Fortunatamente, di recente sono state numerose le iniziative a livello locale volte a sostenere economicamente i cittadini in situazioni di disagio. Proprio come ha fatto l’amministrazione comunale di Napoli che erogherà un bonus spesa di 500 euro una tantum alle famiglia maggiormente in difficoltà. Il bonus spesa è un aiuto economico destinato alle famiglie che si trovano in difficoltà ed arriva ad un importo massimo di 500 euro. Il contributo sarà elargito sotto forma di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Per ottenerlo non ci sarà bisogno di presentare alcuna domanda, perché sarà il Comune stesso a rilasciare il numero di pin alle 7 mila famiglie aventi diritto.

Il bonus spesa da 500 euro una tantum potrà essere speso entro il 31 dicembre, in tutti i negozi che hanno aderito all’iniziativa del Comune. Potrà essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari, prodotti per la cura della persona, per la pulizia della casa e per l’infanzia. Non è spendibile per alcolici o arredi e corredi per la casa. Ad ogni modo, va specificato che l’erogazione del contributo avverrà nei limiti dei fondi disponibili al Comune di Napoli. Per qualsiasi ulteriore informazione o per consultare l’elenco degli esercizi convenzionati, basta visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli.