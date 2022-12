Digitale terrestre, esiste un modo per adeguare la tua tv senza spendere un capitale: sorprendente!

Esiste un modo per adeguare il proprio televisore al nuovo digitale terrestre che permette di risparmiare un bel gruzzoletto in euro. Ecco di cosa si tratta.

Ai blocchi di partenza lo switch – off dei canali, ovvero, il trasferimento dall’attuale standard di trasmissione a quello di nuova generazione. Tutti dovranno adeguarsi al passaggio della tv in digitale terrestre.

Ma esiste una soluzione per adeguarsi alla novità, senza necessariamente dover spendere un capitale per l’acquisto di una nuova smart tv. Infatti, è possibile dare nuova vita al televisore che già hai in casa, acquistando solo un paio di articoli che costano pochi euro.

Se in casa hai un televisore con ingresso HDMI o con solo una porta SCART, potrebbe esserti utile dare un’occhiata a questa breve guida per adeguare la tua tv al nuovo standard di trasmissione in digitale terrestre.

Nuovo standard di trasmissione in digitale terrestre: come adeguare il televisore con pochi euro

Il digitale terrestre di seconda generazione, meglio conosciuto come DVB – T, è ormai alle porte ed entrerà in vigore, definitivamente da Gennaio 2023. Proprio di recente, ci sono stati gli spostamenti degli ultimi canali. Per cui, è necessario adeguare la propria prima che il segnale DVB –T 1 venga definitivamente spento in tutta Italia. Nonostante, gli smart TV venduti negli ultimi anni, siano quasi tutti compatibili con il digitale terrestre di seconda generazione, sono ancora in molti ad avere in casa una tv non adatta, o almeno così credono. Sì perché esiste un modo, anche piuttosto economico, per adeguare il proprio televisore al nuovo standard di trasmissione in digitale terrestre. Ovvero, dotarsi di un decoder.

In questo senso, il mercato offre davvero una vasta gamma di alternative. A partire da 30 – 50 euro, fino ad arrivare ai dispositivi più evoluti che hanno un range di prezzo che si aggira tra gli 80 ed i 100 euro. Una volta acquistato il decoder più adatto alle tue esigenze ed al tuo budget, non dovrai fare altro che collegare il dispositivo via HDMI al televisore. Successivamente, bisognerà completare la configurazione seguendo le istruzioni ed il gioco è fatto.

Se, invece, il tuo televisore non è dotato di ingresso HDMI, potresti ovviare acquistando con soli pochi euro un aggeggino che porti il segnale da HDMI a SCART. Il dispositivo in questione è il convertitore ed è acquistabile ad un prezzo di circa 9 euro. Infine, un altro accessorio che potrebbe esserti utile a portare a nuova vita il tuo vecchio televisore, è il dispositivo che consente di aumentare il numero degli ingressi HDMI. L’ottimizzatore di ingressi HDMI, ha un costo di circa 8 euro. Insomma, a conti fatti, con una cifra che va dai 50 ai 100 euro, puoi evitare di comprare un nuovo costoso smart TV, risparmiando un bel gruzzoletto in euro!