Android vs iOS, chi è il più protetto dai virus?

Con l’avanzamento tecnologico degli ultimi anni, gli smartphone diventano sempre più soggetti ad attacchi degli hacker che crescono di pari passo con gli aggiornamenti più all’avanguardia. I consumatori si chiedono quale sia il telefono più sicuro.

I virus ed i malware sono quanto di più pericoloso esista a livello informatico, soprattutto perché i malviventi possono avere accesso a dati privati ed a credenziali, oltre che a foto, video e materiale sensibile. In molti si domandano quale sia il telefono più sicuro in commercio e soprattutto se siano più attaccati gli Android o gli iOS, ecco le risposte.

Quando si acquista un nuovo smartphone generalmente si prendono in considerazione alcuni punti utili per confrontare più modelli, alcune voci potrebbero essere la risoluzione dello schermo, la grandezza del cellulare, la fotocamera, la potenza dell’hardware, la qualità dei materiali e persino la sostenibilità, tuttavia in pochi controllano la sicurezza.

I cellulari, sia Android che iOS, sono costantemente aggiornati contro ogni tipo di attacco, così da rendere sempre più difficile l’arrivo di un nuovo virus o malware che può arrivare a danneggiare gravemente il proprio telefono, tuttavia allo stesso tempo, gli hacker cercano modi sempre nuovi per intrufolarsi nel software delle vittime ignari.

Bisogna oltretutto differenziare i vari modi in cui si può essere attaccati, perché mentre l’infiltrazione di virus e malware può essere debellata dagli sviluppatori esperti, il phishing richiede la massima attenzione da parte dell’utente, che non deve cascare nei tentativi di truffa che gli vengono proposti durante la navigazione online o per messaggio.

Qual è il telefono più protetto dai virus

Attualmente, secondo gli esperti il sistema operativo più sicuro è iOS, infatti nel 2021 su Android sono state rilevate 574 vulnerabilità, di cui 18 considerate critiche, mentre su iOS sono state contate 357 vulnerabilità, di cui però ben 45 erano considerate di un livello critico.

IOS quindi sembra essere attualmente il sistema operativo più difficile da raggiungere, anche se gli hacker più esperti potrebbero ricevere maggiori “soddisfazioni”, sfruttando le numerose falle della sicurezza per cui iOS è diventato famoso negli anni, soprattutto a causa dei furti di documenti, foto private e credenziali di accesso a siti, social e banche.

In ogni caso, che si acquisti un dispositivo Android o un iOS è sempre bene assicurarsi:

di aver installato la versione del software più recente, la quale consentirà di ottenere una maggiore sicurezza per la propria privacy e per il proprio dispositivo

di non scaricare applicazioni non ufficiali

di controllare periodicamente la presenza di virus con le applicazioni dedicate

effettuare backup periodici dei propri dati