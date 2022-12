Villetta in vendita a 25.000 euro: sogno o realtà?

Vuoi acquistare una villetta ma i prezzi sono impossibili da raggiungere? Puoi farlo comprando casa in una rinomata località turistica italiana. Scopri subito dove si trova, difficile immaginarlo.

Avere casa di proprietà è il primo dei desideri degli italiani ma per acquistare una villetta i prezzi salgono sempre sopra i 100.000 euro. Spesa non accessibile a tutti, ma ora c’è la possibilità di comprare casa con 25 mila euro, vuoi sapere dove? Continua a leggere.

Acquista una villetta al mare: ecco dove costano meno

Gli appartamenti costano molto in Italia, acquistare una villetta richiede un impegno economico ancora più alto. Si parla di centinaia di migliaia di euro per avere la possibilità di realizzare il sogno di avere una casa di proprietà. Esistono però le eccezioni, basta avere la pazienza di scovare le occasioni di compravendita immobiliare economiche e convenienti. Ma dove cercare?

Ci sono luoghi in cui si può comprare una villetta a soli 25 mila euro. Sembra incredibile ma è pura realtà. Non parliamo di ruderi che devono essere completamente ristrutturate ma di case in perfetto stato e abitabili subito. Per trovare una villetta dove stabilirsi a prezzi bassi, non si deve cercare nelle città che vantano un mercato immobiliare molto costoso. Quindi evitiamo Milano, Roma, Bologna o Torino, preferendo altre località meno esose nei prezzi delle case.

Comprare casa in Sicilia oppure in Calabria può essere molto conveniente, soprattutto in alcune zone. Il costo di una villetta può essere molto al di sotto delle 50 mila euro. La Calabria, in particolare, è considerata la regione in cui le abitazioni sono economiche. Ci sono moltissimi bilocali e trilocali disponibili nelle diverse città della regione, alcune anche in località turistiche di mare.

Al momento c’è una villetta in vendita a soli 25.000 euro, un’occasione irripetibile. Si può acquistare l’immobile come casa vacanze oppure per viverci, grazie al clima mite tutto l’anno e il basso costo della vita. L’occasione giusta per investire i propri risparmi in modo fruttuoso e sicuro.