Trucco Whatsapp per te che non ricordi mai dove hai parcheggiato

Quante volte ti è capitato? Parcheggi e non ricordi dove, perdi l’auto ovunque e passi ore a cercarla lanciando mille maledizioni alla tua memoria e disattenzione. Il trucco Whatsapp ti aiuta a ritrovarla, basta un attimo e non perderai più la macchina parcheggiata.

Il metodo è semplice anche se non ci hai mai pensato, ora ti diamo noi la soluzione al tuo problema e utilizzando lo strumento che hai sempre con te: lo smartphone. Ecco come devi fare per usufruire di Whatsapp per non dimenticare dove hai parcheggiato.

Trucco Whatsapp: trova l’auto nel parcheggio

Ancora non lo sai ma potevi risparmiarti chilometri a piedi alla ricerca della tua macchina. Quante volte ti è successo, arrivi in un luogo con l’auto, non c’è posto dove metterla, inizia a girare in ogni strada o in quei parcheggi infinitamente grandi fino a lo trovi. Sistemi l’auto e vai a lavoro, a fare shopping o in quel localino delizioso a passare una serata spensierata con gli amici.

Poi torni a cercare l’auto ma non c’è, eppure ti ricordavi di averla messa proprio lì. No, in realtà non te lo ricordi dove l’hai parcheggiata e inizi a camminare per riuscire a trovare la macchina e tornare a casa. La stanchezza si fa sentire e la memoria non ti assiste, come fare? Un metodo per non impazzire per ricordare dove hai parcheggiato c’è ma devi attivarlo prima di lasciare il mezzo nel posto auto prescelto. Ecco come devi fare.

Il trucco Whatsapp che sto per spiegarti è semplice e veloce, leggi bene. Quando vai da qualche parte, trova un parcheggio e sistema la tua auto. Prima di lasciarla prendi il telefono, apri Whatsapp e invia la posizione a te stesso oppure a un amico, poi recati dove vuoi. Al tuo ritorno potrai rintracciare il posto esatto dove hai lasciato la macchina, la moto o lo scooter semplicemente cliccando sulla posizione che hai salvato. Facile no? Prova subito.