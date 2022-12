Non riesci a vedere i canali TV? La soluzione è più semplice di quanto pensi

Guardare la TV è uno dei passatempi più piacevoli per alcune persone che trascorrono molte ore dentro casa, proprio per questo quando si verificano problemi di ricezione il clima diventa a dir poco teso. Se si vuole tornare a vivere sereni si può optare per questa soluzione.

La soluzione proposta in questo articolo, oltre ad essere estremamente economica, promette di rendere molto più potente il segnare che serve per guardare i propri programmi preferiti in TV. Tramite l’installazione di questo dispositivo si potrà godere di un’alta definizione che potrà essere distribuita in tutta casa, anche su più televisioni.

Se alla TV i programmi non vengono trasmessi con la qualità abituale, o si riscontrano problemi di sincronizzazione dei canali, si potrebbero perdere molti momenti di svago personale. Queste problematiche possono arrivare principalmente da due cause, o il segnale è scarso oppure l’antenna non funziona correttamente.

Per risolvere questa problematica, che potrebbe derivare ad esempio da un’antenna vecchia, situata in un posto non ottimale o che magari ha subito dei danni a causa del maltempo, si possono usare degli amplificatori da interno, che si collegano alla presa elettrica ed appunto, amplificano il segnale televisivo fino a 10 volte rispetto al normale.

I dispositivi si possono trovare in qualsiasi negozio di elettrodomestici ben forniti, oppure si può cercare tranquillamente su Amazon. Il costo è piuttosto basso e si aggira intorno ai 18 euro. Una volta comprato sarà sufficiente collegare lo spinotto principale dell’antenna all’amplificatore ed inserire quest’ultimo nella presa della corrente ed a questo punto basterà collegare i cavi alla TV o al Decoder.

Come amplificare il segnale del digitale terrestre

Prima di effettuare l’acquisto tuttavia è bene verificare se il proprio dispositivo è compatibile con la nuova codifica che consentirà la trasmissione in alta definizione di tutti i canali a partire dal 20 Dicembre. Da questa data infatti verrà utilizzato lo standard MPEG-4 (Moving Picture Experts Group) e tutti gli altri canali spariranno del tutto.

Per controllare la compatibilità del proprio device ci si dovrà sintonizzare sul canale 100 o 200 e controllare se compare la scritta “TEST Hevc main 10”, solo in questo caso si avrà la sicurezza che il problema legato al segnale non dipende assolutamente dall’antenna e si potrà procedere all’acquisto dell’amplificatore senza alcun problema

Se invece il decoder o la propria televisione risultassero non compatibili bisognerà affrontare un altro tipo di spesa, soprattutto considerando che i fondi destinati allo sconto sul prezzo dell’acquisto delle nuove tv sono terminati e quindi la spesa sarà completamente a carico del consumatore.