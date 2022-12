Biodiesel, alternativa al gasolio dal Giappone: epocale!

Dall’oriente arriva un sostituto per il gasolio, un liquido molto comune presente in ogni casa unito a sostanze vegetali. Di cosa si tratta e come funziona il nuovo biodiesel proveniente dall’oriente?

Mentre il mercato delle quattro ruote si sposta sempre di più verso le auto elettriche, non si producono più auto diesel da parte di molti produttori. La benzina verde sarà messa al bando in un prossimo futuro, le persone stanno sempre di più orientandosi verso l’acquisto di auto ibride ed elettriche. In un momento in cui sembra già decisa la direzione del mercato auto, dall’oriente arriva una soluzione che offre un’alternativa interessante.

Diesel al bando, arriva il biodiesel Mazda

A partire dal 2035 non sarà più possibile mettere in vendita auto a benzina o diesel. Le aziende produttrici si stanno orientando verso la costruzione dei veicoli elettrici ma ci sono brand che stanno continuando a fare ricerche per trovare un’alternativa green. Sono soprattutto le aziende automobilistiche dell’Est a sperimentare in questo campo offrendo nuove soluzioni.

Tra queste c’è Toyota che sta elaborando un motore termico che funziona a idrogeno e promette ottime prestazioni grazie al carburante sintetico. Mazda, invece, si sta impegnando sul fronte del biodiesel, la sua ultima produzione è stata Mazda2 Bio caratterizzata da un motore alimentato da carburante green al 100%.

Ma di cosa si tratta? Stiamo parlando di una tipologia di carburante ottenuto dalla distillazione di olio da cucina usato oltre che da grassi provenienti da microalghe. L’auto gareggia in categoria ST-Q nella “Super Taikyu Series Fuji” per veicoli sperimentali e non ancora approvate per l’omologazione per la circolazione su strada.

Mazda2 Bio, in produzione nel 2025

Per il momento la casa automobilistica è impegnata nel proseguimento della sperimentazione del carburante bio, lo scopo è quello di scoprire fonti energetiche da utilizzare in alternativa al petrolio. Tuttavia, sembra che il mercato automobilistico continui a rivolgersi all’elettrico, ma Mazda non cede e continua a testare strade differenti. Il Presidente e CEO della casa automobilistica giapponese Mazda Motor Corporation, Akira Marumoto, ha dichiarato di avere intenzione di fornire diverse tipologie di powertrain.

A partire dal 2025, dovrebbe partire la produzione del carburante biodiesel ottenuto dall’olio da cucina usato e microalghe combinati e lavorati con particolari processi di trasformazione. Il carburante “verde” si chiama Susteo la sua produzione avverrà solo con prodotti giapponesi. Una grande sfida quella di Mazda che fornisce la possibilità di considerare nuove opportunità nel settore automobilistico futuro.