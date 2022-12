Risparmiare sul pieno di carburante: i quattro trucchi migliori

Risparmiare sul pieno di carburante è possibile, bisogna soltanto stare attenti a come si fa rifornimento.

Per risparmiare sul pieno non basta cercare il distributore più economico, bisogna invece stare attenti a quattro aspetti fondamentali legati al rifornimento.

Dal momento della giornata in cui recarsi al distributore fino a come regolare la potenza della pompa, vediamo dunque come fare per risparmiare sul pieno di carburante.

Risparmiare sul pieno di carburante: quando andare a rifornirsi?

Il primo trucco riguarda il momento della giornata in cui si decide di fare rifornimento alla propria auto.

Per massimizzare il livello di carburante immesso in serbatoio, occorre recarsi alla pompa per rifornirsi la mattina presto.

Questo consiglio prende le mosse da un principio fisico, derivante dal cambiamento di densità di un fluido che avviene al mutamento della temperatura.

Se la temperatura è bassa, il fluido carburante ha una densità maggiore, e se ci si reca al distributore in un momento della giornata in cui fa caldo, la minore densità, derivante dall’espansione del fluido dovuta alla sua temperatura maggiore, influirebbe sulla quantità di carburante immesso in serbatoio.

Tradotto in termini pratici, bisogna fare rifornimento la mattina presto quando la temperatura del suolo, in cui sono presenti i depositi di carburante, è più bassa.

Se si fa rifornimento quando cresce la temperatura del suolo, il misuratore della pompa erogherà un po’ meno carburante di quanto misurato, a causa della sua densità minore.

Attenzione allo scarico delle autocisterne

Il secondo consiglio riguarda lo scarico del carburante. Se si nota che alla stazione di servizio si sta effettuando lo scarico dall’autocisterna al deposito, è meglio evitare di fare rifornimento.

Quando il carburante viene scaricato dall’ autocisterna, infatti, i sedimenti presenti sul fondo sono rimescolati e tornano in superficie.

Se si dovesse fare rifornimento subito dopo lo scarico, quindi, si rischia di immettere nel serbatoio del carburante sporco, che andrà ad intasare il filtro della benzina o del gasolio.

Regolare la potenza di immissione del fluido

Come terzo suggerimento, si suggerisce di non usare mai la pistola erogatrice di carburante azionando la leva a fondo, dunque alla massima potenza.

Se si fa rifornimento lentamente, all’interno del serbatoio si formerà meno vapore, quindi tutto quello che verrà erogato dalla pistola entrerà in serbatoio in forma liquida.

Mai rimanere a secco

Infine, occorre prestare attenzione a quanto carburante rimane. La regola generale è quella di non lasciare mai che il serbatoio si svuoti oltre la metà.

Se nel serbatoio c’è più aria che carburante, infatti, il liquido tenderà a evaporare più velocemente.

Ecco quindi i quattro trucchi più efficaci per risparmiare sul rifornimento di carburante; si spera davvero che, in questo periodo di rincari, i consigli riportati possano aiutarvi davvero a ottimizzare i consumi.