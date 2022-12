Natale 2022: ecco per te alcune idee regalo utili ed originali

Le festività natalizie sono un’ottima occasione per fare doni alle persone a cui vogliamo bene. Ecco per te delle idee regalo davvero originali oltre che molto utili.

Il natale è alle porte e molti italiani sono alla ricerca di idee e spunti per i regali da fare alle persone a cui vogliono bene. Purtroppo, non si prevede un Natale molto ricco, infatti, secondo una stima dell’ufficio Studi di Confcommercio, si registrerà un brusco calo rispetto agli anni precedenti. Anche la propensione a fare regali sembra essere in netta diminuzione, per quest’anno pare si attesti attorno al 41,7%. Del resto, nonostante gli aiuti economici da parte dello stato e degli enti locali, l’inflazione ha eroso in maniera evidente il potere di acquisto del reddito delle famiglie, che spendono con maggiore prudenza.

Ciò nonostante, il Natale resta per milioni di italiani un’imperdibile occasione per fare doni alle persone care, per cui, molti sono alla ricerca di spunti per regali originali ed utili.

Tra le tante opzioni regalo, un’ottima idea potrebbero essere i nuovi Buoni fruttiferi postali con capitale garantito, ideali per giovani e meno giovani.

Buoni fruttiferi postali: un gradito dono natalizio per giovani e meno giovani

Poste italiane punta a crescere sempre di più, offrendo alla propria clientela una gamma di servizi utili a soddisfare le esigenze di tutti. Ad esempio, proprio di recente, l’Istituto di Credito sta proponendo dei Buoni fruttiferi con interessanti rendimenti. Ebbene, quale miglior regalo di un piccolo investimento a garanzia del futuro dei nostri cari?

Per quanto riguarda i giovani e giovanissimi, c’è la possibilità di sottoscrivere i Buoni fruttiferi dedicati ai minori. Questi titoli, accessibili dall’intestatario una volta raggiunta la maggiore età, garantiscono rendimenti costanti incrementali fino al 4,50% annuo lordo. In più, non è previsto nessun costo per la sottoscrizione. Insomma, un regalo perfetto per accompagnare la crescita dei più piccoli.

Un interessante prodotto sempre firmato Poste italiane è il Buono Risparmio Sostenibile. Questo buono fruttifero ha una durata di sette anni e riconosce un rendimento fisso, oltre che un eventuale premio a scadenza legato all’andamento. Un’alta soluzione potrebbe essere il buono fruttifero postale denominato Buono Rinnova. Esso ha una durata massima di sei anni, ma può essere incassato anche dopo soli tre anni dalla sottoscrizione. Chiaramente con il riconoscimento degli interessi maturati nel primo triennio. Infine, si potrebbe optare per il tradizionale Buono Ordinario con il quale si investirebbe fino a 20 anni, ma senza rinunciare alla possibilità di rimborso in qualsiasi momento, entro il termine di prescrizione. E le offerte dal mondo Poste Italiane non finiscono qui, basta dare un’occhiata al sito per scoprirne ancora altre.